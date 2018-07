Com gol contra, Inter vence Goiás e dorme na liderança

O Internacional vai dormir na liderança do Brasileirão neste sábado depois de superar o Goiás, por 1 a 0, e acumular a quinta vitória consecutiva no campeonato. Jogando no Serra Dourada, em Goiânia, o time gaúcho contou com gol contra de Pedro Henrique para superar o Cruzeiro na ponta.

Agora o Inter soma 31 pontos, apenas um a mais que o time mineiro. Neste domingo, o Cruzeiro terá a chance de recuperar a posição diante do Santos, no Mineirão. Já o Goiás segue em queda no Brasileirão. Com sua terceira derrota seguida, o time estacionou nos 20 pontos, em 10º lugar, mas deve perder colocações no decorrer da rodada.

Mesmo jogando longe de casa, o Inter não teve problemas para controlar a partida. Em um duelo de poucas boas jogadas, o time gaúcho se impôs desde o início, mas ficou preso na marcação, mostrou pouca criatividade e desperdiçou as raras chances armadas no setor ofensivo.

O Goiás apostou nos contra-ataques, sem sucesso. Sem poder ofensivo, os donos da casa finalizaram duas vezes, ambas para fora. O Inter teve quatro oportunidades, nenhuma delas com real perigo.

Na etapa final, com Jorge Henrique no lugar de Ygor, o Inter melhorou. Aos 10 minutos, em velocidade pela direita, D''Alessandro lançou o volante Aránguiz que rolou a bola para Alex bater forte à direita de Renan.

No jogo em homenagem a Fernandão (1978-2014), morto no mês de junho em acidente de helicóptero, os visitantes pressionaram pela vitória. E enfim chegaram ao gol aos 32 minutos, com uma ajudinha Pedro Henrique. Fabrício cruzou da esquerda e o zagueiro desviou de joelho contra as próprias redes.

Na próxima rodada, o Inter receberá o São Paulo na quarta-feira no Beira-Rio, em Porto Alegre. O Goiás pega o Corinthians na quinta-feira às 19h30, no Itaquerão, em São Paulo.

FICHA TÉCNICA:

GOIÁS 0 x 1 INTERNACIONAL

GOIÁS - Renan; Valmir Lucas, Felipe Macedo, Pedro Henrique e Lima; Amaral, David, Tiago Mendes (Tiago Real) e Murilo (Assuério); Erik e Bruno Mineiro (Samuel). Técnico: Ricardo Drubscky.

INTERNACIONAL - Dida; Cláudio Winck, Ernando, Juan e Fabrício; Wellington, Ygor (Jorge Henrique), Aránguiz, Alex (Leandro) e D''Alessandro; Rafael Moura (Mateus Bertotto). Técnico: Abel Braga.

GOL - Pedro Henrique (contra), aos 32 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Bruno Mineiro (Goiás); Wellington (Internacional).

ÁRBITRO - Emerson de Almeida Ferreira (MG).

RENDA - R$ 163.620,00.

PÚBLICO - 4.256 pagantes.

LOCAL - Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).