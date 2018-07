Com gol contra, Ponte bate o Boa Esporte e assegura liderança

A sorte sorriu para a Ponte Preta. Mesmo não apresentando um bom futebol nesta terça-feira, a equipe de Campinas foi até Varginha (MG) e se manteve na liderança isolada do Campeonato Brasileiro da Série B ao vencer o Boa por 1 a 0, no estádio Dilzon Melo, pela 28.ª rodada. O volante William Magrão, contra, marcou o gol dos campineiros.

Sem saber o que é perder há sete jogos - seis vitórias e um empate -, a Ponte Preta, com 53 pontos, se mantém mais uma rodada na liderança e aumentou a vantagem para o Ceará, o quinto colocado, para seis pontos. O time cearense empatou com o Sampaio Corrêa. Por outro lado, o Boa perdeu a terceira seguida e estacionou nos 41, ficando distante do G-4.

Até pelas condições do gramado, os dois times não conseguiram criar muitos lances de perigo no primeiro tempo. O Boa foi ligeiramente melhor e quase abriu o placar em dois lances, mas Roberto estava atento e salvou a Ponte Preta. Com Adrianinho bastante marcado, o time campineiro pouco criou e abusou muito da ligação direta.

A etapa final foi bastante movimentada e os dois times estiveram próximos de marcar. Aos 17 minutos, Clebson soltou a bomba de fora da área, Roberto desviou com as pontas dos dedos e a bola explodiu no travessão. Logo depois, Rafael Costa tabelou com Cafú e finalizou de longe. A bola passou por João Carlos e acertou na trave.

Em um lance de sorte, a Ponte Preta marcou aos 23 minutos. Alexandro foi lançado por Rafael Costa e finalizou para defesa do goleiro. No rebote, a bola bateu em William Magrão e morreu no fundo das redes. Na frente, a equipe paulista recuou e conseguiu segurar a pressão do time mineiro.

O Boa volta a campo pela 29.ª rodada nesta sexta, quando enfrenta o Vasco, às 19h30, no estádio de São Januário, no Rio. No sábado, às 16h10, a Ponte Preta recebe o Santa Cruz, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

FICHA TÉCNICA

BOA 0 x 1 PONTE PRETA

BOA - João Carlos; Tinga, Ciro, Thiago Carvalho e Marinho Donizete; William Magrão, Wellington (Morato), Tomas (Franci), Vinícius Hess e Clebson; Diego (Vini). Técnico: Nedo Xavier.

PONTE PRETA - Roberto; Rodnei, Tiago Alves, Gilvan e João Paulo; Fernando Bob, Juninho, Adrianinho (Rafael Costa); Thomás (Adilson Goiano), Cafu e Alexandro (Rodolfo). Técnico: Guto Ferreira.

GOL - William Magrão (contra), aos 23 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Thiago Carvalho, João Carlos, Wellington, Diego e William Magrão (Boa); Thomás (Ponte Preta).

ÁRBITRO - Wagner Reway (MT).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Dilzon Melo, em Varginha (MG).