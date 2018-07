Com gol contra, São Bento vence na Série D e fica perto do acesso

Graças a uma noite inspirada do goleiro Rodrigo Viana e um gol contra de Heverton, aos 43 minutos do segundo tempo, o São Bento voltou para Sorocaba dependendo apenas de suas próprias forças para conquistar o acesso na Série D do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira à noite, no Estádio Etelvino Mendonça, o time paulista ganhou do Itabaiana-SE, por 1 a 0, pela partida de ida das quartas de final.

A partida de volta está marcada para o próximo domingo, às 18h30, no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba. O São Bento precisa de um simples empate para subir, enquanto o Itabaiana tem que ganhar por dois ou mais gols de vantagem, já que uma vitória por 1 a 0 leva a decisão para os pênaltis.

Melhor em campo, o Itabaiana criou muitas chances durante todo o jogo. Mas esbarrou numa grande atuação do goleiro Rodrigo Viana, sem dúvida, o melhor em campo. Quando parecia que a partida terminaria empatada, Magrão cruzou e Heverton desviou contra o próprio gol aos 43 minutos.