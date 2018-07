Com gol croata, Wolfsburg vence e sobe no Alemão

FREIBURG - Com um gol do croata Ivica Olic, o Wolfsburg venceu o Freiburg por 3 a 0, neste domingo, fora de casa, e subiu mais um degrau na tabela do Campeonato Alemão. O atacante deve defender a Croácia na Copa do Mundo de 2014 e será uma das maiores preocupações da defesa brasileira no jogo de abertura do Mundial.

Com o triunfo, o Wolfsburg chegou aos 26 pontos e subiu para o quinto lugar, já sonhando com uma vaga na zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões. O Freiburg soma apenas 11 e é o antepenúltimo colocado.

Contando com os brasileiros Luiz Gustavo e Naldo, o Wolfsburg não teve dificuldade se impor diante do modesto Freiburg - Diego, na mira do Santos, nem foi relacionado. Aos 11 minutos, já estava ganhando por 2 a 0. Arnold abriu o placar, aos 8, e Olic, ampliou três minutos depois.

Mas, após o início fulminante, os visitantes tiraram o pé do acelerar e se acomodaram em campo. As redes só voltaram a balançar nos instantes finais do jogo. Marcel Schafer, que acabara de entrar, anotou o terceiro, aos 45 minutos do segundo tempo.

Ainda neste domingo, o Hertha Berlin derrotou o Braunschweig por 2 a 0, com gols de Adrian Ramos e Tolga Cigerci. Com 22 pontos, o Hertha ocupa o sétimo lugar, enquanto o rival tem somente 8 e amarga a lanterna.