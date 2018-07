Com gol de Adriano, Corinthians vira e garante liderança no Brasileirão

SÃO PAULO - Com uma suada virada, o Corinthians derrotou o Atlético Mineiro por 2 a 1, neste domingo, 20, no Pacaembu, e se garantiu na liderança do Brasileirão. O gol da vitória foi marcado por Adriano, que entrou no segundo tempo e balançou as redes pela primeira vez com a camisa do time paulista. A vitória assegurou o Corinthians na fase de grupos da próxima Copa Libertadores.

Faltando duas rodadas para o fim do campeonato, o resultado manteve a indefinição na tabela. O Corinthians, que iniciou a rodada na liderança, chegou a perder provisoriamente a ponta no sábado com a vitória do Vasco sobre o Avaí por 2 a 0, em São Januário. Contudo, retomou o primeiro lugar neste domingo. Os dois triunfos mantiveram a diferença de apenas dois pontos entre os dois times. O Corinthians soma 67, contra 65 do Vasco.

Na penúltima rodada, que será toda disputada às 17 horas do próximo domingo, o time paulista enfrentará o Figueirense, que briga por uma vaga na Libertadores, no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. O Vasco terá pela frente o clássico com o Fluminense, no Engenhão. A última rodada terá Corinthians x Palmeiras e Vasco x Flamengo.

O JOGO

Pressionado pela vitória do Vasco no sábado, o Corinthians impôs forte ritmo à partida no início, na tentativa de surpreender o Atlético. Mostrava maior disposição em campo, controlava a posse de bola e chegava ao ataque com mais frequência. No entanto, parava na estratégia atleticana de se concentrar na marcação e apostar nos contra-ataques.

Desta forma, o time da casa até alcançava o ataque, mas não se aproximava do gol de Renan Ribeiro. As melhores chances surgiam em chutes de longa distância. Aos 6, Willian pegou de primeira de fora da área e mandou rente à trave esquerda do goleiro atleticano. Aos 20, Paulinho bateu de longe, por cima do gol, sem perigo.

O Atlético, por sua vez, quase não ameaçou o gol de Júlio César. Mesmo adiantando a marcação, a equipe mineira não conseguia levar perigo nos contra-ataques liderados por Daniel Carvalho, Bernard e Carlos César.

Mas a situação se inverteu no começo do segundo tempo. Com maior iniciativa, o Atlético cresceu no ataque e passou a ameaçar o gol corintiano, enquanto o time da casa, mais recuado, investia nos contra-ataques.

A mudança de postura deu resultado ao Atlético logo aos 9 minutos. Em jogada ensaiada, Richarlyson acionou Daniel Carvalho, que cruzou na área para o zagueiro Léo Silva surpreender a defesa corintiana e completar de cabeça para as redes. Carlos César ainda quase marcou o segundo, aos 19. Ele aproveitou vacilo da defesa na direita, passou por dois marcadores, entrou na área e mandou na trave.

Assustado pelo crescimento do rival, o técnico Tite colocou Alex e Adriano em campo, nas vagas de Danilo e Willian. E o Corinthians partiu para o ataque em busca do empate. Foram duas grandes chances de gol em dois minutos. Aos 22, Liedson mandou no ângulo com perigo, mas parou em Renan Ribeiro. Na sequência, o goleiro atleticano fez outra grande defesa, ao defender chute perigoso de Alex.

Com forte pressão sobre a defesa atleticana, o Corinthians chegou ao empate aos 32 minutos. Alessandro cruzou da direita e Liedson completou de cabeça para o gol. A virada veio aos 43, dos pés de Adriano. Emerson puxou contra-ataque pela esquerda e acionou o atacante, que bateu na saída do goleiro e marcou seu primeiro gol com a camisa do Corinthians, assegurando a 20ª vitória do líder no campeonato.

O revés manteve o Atlético na briga para escapar do rebaixamento. Com 42 pontos, o time mineiro ocupa a 15ª posição da tabela, logo à frente do rival Cruzeiro, que tem 39. Nas duas últimas rodadas, o Atlético vai encarar o Botafogo, em Sete Lagoas, e o próprio Cruzeiro, novamente na Arena do Jacaré.

CORINTHIANS 2 x 1 ATLÉTICO-MG

Corinthians - Júlio César; Alessandro, Paulo André, Leandro Castán, Fábio Santos; Ralf, Paulinho, Danilo (Alex); Willian (Adriano), Emerson e Liedson (Wallace). Técnico: Tite.

Atlético-MG - Renan Ribeiro; Carlos César (Mancini), Léo Silva, Réver, Richarlyson (Triguinho); Pierre, Serginho, Filipe Soutto, Daniel Carvalho; Bernard e André (Neto Berola). Técnico: Cuca.

Gols - Léo Silva, aos 9, Liedson, aos 32, e Adriano, aos 43 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Alessandro, Paulo André (Corinthians); Carlos César, André (Atlético-MG).

Árbitro - Wagner Reway (MT).

Local - Estádio do Pacaembu, em São Paulo (SP).