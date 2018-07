Com gol de Alex no fim, Coritiba bate o Grêmio por 3 a 2 de virada

Em uma partida com duas viradas, o Coritiba se deu melhor e derrotou o Grêmio por 3 a 2, neste domingo, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, pela 12.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol da vitória foi marcado pelo meia Alex, já aos 48 minutos do segundo tempo. O resultado positivo fez o time paranaense subir para a 17.ª colocação, com 10 pontos, mas ainda dentro da zona de rebaixamento.

Já o Grêmio, que procurava não se afastar do grupo dos primeiros colocados da tabela de classificação, permaneceu com 19 pontos, mas agora na 10.ª posição. Foi mais uma atuação ruim da equipe dentro de casa, o que causou enorme insatisfação da torcida presente à arena.

O Grêmio começou se movimentando bem, pressionando o Coritiba. Mas o time visitante reagiu e se impôs da metade do primeiro tempo em diante, com direito a uma bola no travessão. O puxão de orelha que o técnico Enderson Moreira deu na equipe tricolor no intervalo não surtiu efeitos nos primeiros minutos da etapa complementar. Aos 3 minutos do segundo tempo, os paranaenses abriram o placar. Robinho lançou pela direita, Zé Eduardo, dentro da área, driblou Marcelo Grohe e tocou para dentro.

O susto serviu para a equipe gaúcha se encontrar. Aos 12 minutos, Fernandinho, em sua estreia, fez o cruzamento para o atacante Barcos dominar e acertar o ângulo direito do goleiro Vanderlei. O gol gremista deu ânimo à equipe e, principalmente, a Barcos. Aos 19, o argentino recebeu na entrada da grande área de Juan, driblou o goleiro e chutou forte, virando o placar.

Ao mesmo tempo que o Grêmio desencantava, o Coritiba corria atrás. Aos 27 minutos, Zé Eduardo escorou para dentro, de peito, depois de cobrança de falta de Alex, empatando a partida. E, aos 48, o time paranaense conseguiu a virada definitiva. Baraka lançou para a área, Alex dominou e chutou para as redes.

"Não era o nosso objetivo perder. Essa derrota em casa foi muito complicada. Acabou nossa cota de derrota dentro de casa", lamentou Fernandinho no final da partida. "É muito duro uma derrota inesperada. Saímos na frente, mas tomamos gols. Dói muito porque não merecíamos essa derrota em casa", declarou Barcos.

O Grêmio joga novamente no sábado, às 21 horas, contra o Vitória, no estádio Barradão, em Salvador, pela 13.ª rodada. Já o Coritiba entra em campo nesta quinta-feira contra o Paysandu, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela rodada de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Pelo Brasileirão, no domingo, receberá o vice-líder Corinthians.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 2 x 3 CORITIBA

GRÊMIO - Marcelo Grohe; Pará, Rhodolfo, Geromel e Saimon (Matías Rodríguez); Riveros, Ramiro (Rodriguinho), Luan, Giuliano e Fernandinho (Jean Deretti); Barcos. Técnico: Enderson Moreira.

CORITIBA - Vanderlei; Norberto, Luccas Claro, Welinton e Dener; Baraka, Germano, Robinho (Elber), Dudu (Keirrison) e Alex; Zé Eduardo (Hélder). Técnico: Celso Roth.

GOLS - Zé Eduardo, aos 3 e aos 27, Barcos, aos 12 e aos 19, e Alex, aos 48 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Matías Rodríguez (Grêmio); Norberto e Luccas Claro (Coritiba).

ÁRBITRO - Ricardo Marques Ribeiro (Fifa/MG).

RENDA - Não disponível.

PÚBLICO - 21.608 pagantes.

LOCAL - Arena Grêmio, em Porto Alegre (RS).