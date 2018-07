Com gol de Anderson, Manchester empata e é primeiro

Apesar disso, os dois times fizeram uma partida movimentada em Old Trafford. Precisando vencer para garantir o primeiro lugar da chave, o Valencia abriu o placar aos 31 minutos do primeiro tempo, com Pablo Hernandez, que recebeu na entrada da área e chutou forte e cruzado, abrindo o placar.

O Manchester United, porém, reagiu no segundo tempo. A equipe chegou ao empate aos 17 minutos. Ji-Sung finalizou e o goleiro Guaita espalmou. Em velocidade, Anderson pegou o rebote e chutou para as redes, garantindo a liderança e a invencibilidade do Manchester United, que terminou o Grupo C com 14 pontos contra 11 do Valência.

No outro jogo da chave, o Bursapor empatou com o Rangers por 1 a 1, em casa, e somou o seu único ponto na fase de grupos da Liga dos Campeões. Já o Rangers terminou a sua participação em terceiro lugar, com seis pontos, e agora vai disputar a Liga Europa.