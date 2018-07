Com gol de André, Sport vence Grêmio e entra de vez na briga por vaga no G4

Com a vitória, o Sport assumiu a sétima posição, com 52 pontos, dois a menos que o Santos, último time do G4 e que ainda pode se classificar à Libertadores por meio da Copa do Brasil. Já o Grêmio se manteve no confortável terceiro lugar, com 59 pontos.

Recuperando o bom futebol desde a chegada do técnico Falcão, interrompido pelos 3 a 0 do São Paulo, o Sport começou o jogo assumindo o protagonismo e quase abriu o placar no início. Aos nove minutos, Ronaldo chutou por cima. Dois minutos depois, Diego Souza encontrou André na marca do pênalti, o centroavante chutou com perigo, mas à esquerda do gol.

Aos 18 minutos, nova oportunidade para os donos da casa. Diego Souza recebeu na meia-lua e mandou pela linha de fundo. A primeira chance do Grêmio só aconteceu aos 32, quando Everton chutou de fora da área, mas Danilo Fernandes fez boa defesa.

Antes do intervalo, aos 42, o goleiro do Sport apareceu novamente para salvar o que seria o gol tricolor. Giuliano fez bela jogada pela direita, se livrou de dois marcadores e rolou para Luan, na linha da pequena área, chutar forte. Mas Danilo mostrou ótimo reflexo e mandou para escanteio.

O segundo tempo começou da mesma maneira que terminou o primeiro, com o Grêmio parando no arqueiro adversário. Logo aos 30 segundos, Everton recebeu de Douglas, invadiu a área, mas não soube o que fazer na saída do goleiro, que ficou com a bola.

Roger Machado promoveu a entrada de Ramiro no lugar de Moisés ainda no intervalo. Mas após a primeira jogada de perigo da segunda etapa, as duas equipes abusaram dos erros de passe e pouco criaram.

A falta de produtividade teve fim aos 24 minutos com um gol do Sport. Diego Souza recebeu lançamento e ajeitou de cabeça para André, que se aproveitou da indecisão da zaga e bateu na saída de Marcelo Grohe. Este foi o 12.º tento do centroavante no Brasileirão 2015, igualando sua melhor marca pessoal alcançada em 2013, quando era jogador do Atlético-MG.

Logo após levar o gol, Roger decidiu levar o time para a frente e colocou Pedro Rocha e Fernandinho nas vagas de Everton e Douglas, respectivamente. No entanto, quem teve de mostrar serviço foi Marcelo Grohe. Após escanteio pela direita, Matheus Ferraz ajeitou para Ewerton Páscoa, que cabeceou à queima-roupa e exigiu bela defesa do goleiro.

O Grêmio mostrou estar vivo e respondeu aos 31. Pedro Rocha fez lance individual pela direita e passou para Luan, que escorou para Giuliano soltar a bomba. Danilo Fernandes fez mais uma linda defesa.

Porém, a valentia do Grêmio se traduziu em nervosismo e o time gaúcho teve Pedro Rocha expulso por dar cotovelada no rosto de Samuel Xavier. O atacante partiu para a agressão mesmo em um lance que já havia sido assinalada falta do lateral do Sport por puxão no atacante.

Melhor em campo e com a vantagem numérica, o técnico Falcão resolveu segurar um pouco o time e sacou Samuel Xavier para a entrada do zagueiro Oswaldo. Mesmo com um defensor a mais, o time criou mais do que o adversário até o apito final e só não ampliou o marcador por conta dos erros no último passe dos atacantes.

Pela 35.ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Sport encara o Cruzeiro no Mineirão, às 17h do próximo domingo. O Grêmio só volta a campo na quinta-feira seguinte, dia 19, contra o Fluminense, em casa.

FICHA TÉCNICA

SPORT 1 X 0 GRÊMIO

SPORT - Danilo Fernandes; Samuel Xavier (Oswaldo), Matheus Ferraz, Ewerton Páscoa e Renê; Ronaldo, Rithely, Marlone (Régis), Diego Souza e Élber (Neto Moura); André. Técnico: Falcão.

GRÊMIO - Marcelo Grohe; Rafael Galhardo, Pedro Geromel, Erazo e Marcelo Oliveira; Walace, Moisés (Ramiro), Giuliano e Douglas (Fernandinho); Everton (Pedro Rocha) e Luan. Técnico: Roger Machado.

ÁRBITRO - Héber Roberto Lopes (Fifa-SC).

GOL - André, aos 24 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - André e Samuel Xavier (Sport); Walace, Ramiro e Luan(Grêmio).

CARTÃO VERMELHO - Pedro Rocha (Grêmio)

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Ilha do Retiro, no Recife (PE).