Com gol de Arana, Sevilla goleia e avança ao playoff da Liga Europa

Com gol do brasileiro Guilherme Arana, o Sevilla aplicou uma goleada de 5 a 0 no Zalgiris Vilnius nesta quinta-feira e avançou ao playoffs da Liga Europa. O ex-jogador do Corinthian s marcou pela primeira vez com a camisa da equipe espanhola, no jogo disputado em Vilnius, capital da Lituânia.

O Sevilla avançou com tranquilidade à última fase eliminatória da competição europeia, antes da fase de grupos, porque havia vencido também o jogo de ida, mas pelo modesto placar de 1 a 0. Nolito e Pablo Sarabia marcaram duas vezes cada nesta quinta para fechar o placar.

Agora a equipe espanhola aguarda o sorteio do playoff para conhecer seu próximo adversário, em busca da vaga na fase de grupos. Entre os possíveis está o Zenit St. Petersburgo, que surpreendeu nesta quinta ao obter uma grande reviravolta no confronto com o Dínamo de Minsk.

Após levar 4 a 0 no jogo de ida, a equipe de São Petersburgo aplicou 8 a 1 nos rivais. O destaque da partida foi Artem Dzyuba, autor de três gols no duelo. Robert Mak anotou dois no jogo disputado na casa do Zenit.

Jogando em casa, o Bordeaux derrotou o Mariupol por 2 a 1, confirmando a vaga na próxima fase da competição continental. Na ida, os franceses haviam vencido o rival ucraniano por 3 a 1.

Comandado pelo técnico Steven Gerrard, o Rangers empatou sem gols com o Maribor, da Eslovênia. Mas se manteve vivo na competição porque a equipe escocesa vencera na ida por 3 a 1.

O mesmo aconteceu com o Ludogorets Razgrad. O time da Bulgária, liderado pelo brasileiro Paulo Autuori, empatou por 1 a 1 com o Zrinjski Mostar, da Bósnia. O Ludogorets se classificou aos playoff porque venceu por 1 a 0 no primeiro duelo entre as duas equipes.

Também avançaram nesta quinta o Besiktas, a Atalanta e o Basel, da Suíça. Já o Feyenoord, tradicional equipe holandesa, se despediu da Liga Europa.