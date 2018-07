Com gol de Bacca no fim, Milan vence Sampdoria e afasta má fase no Italiano

Com um gol marcado pelo atacante colombiano Carlos Bacca aos 40 minutos do segundo tempo, o Milan venceu a Sampdoria por 1 a 0, fora de casa, nesta sexta-feira, no jogo que abriu a quarta rodada do Campeonato Italiano.

O resultado conquistado em Gênova fez a equipe de Milão afastar a má fase que vinha enfrentando após amargar duas derrotas consecutivas na competição, sendo a última delas em casa, contra a Udinese. Antes disso, a equipe comandada por Vincenzo Montella havia sido superada por 4 a 2 pelo Napoli no clássico realizado em Nápoles.

Ao bater a Sampdoria, o Milan chegou aos seis pontos na sexta posição provisória do Campeonato Italiano, se igualando à própria equipe de Gênova, que ocupa o quinto lugar nos critérios de desempate mesmo com a derrota no estádio Luigi Ferraris.

Autor do gol do Milan em um jogo sem grandes emoções, Bacca entrou na equipe apenas no segundo tempo e balançou as redes ao receber um passe no lado esquerdo da grande área e bater cruzado na saída do goleiro da Sampdoria.

Curiosamente, foram justamente do colombiano os três gols da única vitória anterior do Milan na competição, conquistada em casa sobre o Torino, batido por 3 a 2 graças a um "hat-trick" do atacante.

Na próxima terça-feira, o Milan irá abrir a quinta rodada do Italiano em duelo diante da Lazio, em Milão, enquanto no dia seguinte a Sampdoria buscará reabilitação contra o Bologna, fora de casa.

ESPANHOL - Em outro jogo isolado desta sexta-feira em uma competição doméstica do futebol europeu, o Betis empatou por 2 a 2 com o Granada, em Sevilha, na abertura da quarta rodada do Campeonato Espanhol. Com o resultado, o Betis alcançou a provisória décima posição, com cinco pontos, enquanto o Granada segue próximo da zona de rebaixamento, em 17º, com dois pontos, apenas um à frente do Osasuna, que encabeça a área de risco da tabela em 18º.

No confronto, o Granada surpreendeu ao abrir 2 a 0 já no primeiro tempo, com gols de Mehdi Carcela-Gonzalez e Alberto Bueno, respectivamente aos 13 e aos 33 minutos. Porém, a equipe de Sevilha reagiu com Alexander Alegria descontando aos 36 da primeira etapa e depois assegurando o empate aos 16 do período final.

Na próxima rodada, na terça-feira, o Betis trava clássico com o Sevilla, fora de casa, enquanto no dia seguinte o Granada recebe o Athletic Bilbao.