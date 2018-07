Com gol de Bale no ex-clube, Real Madrid bate Tottenham em torneio amistoso O Real Madrid assegurou a sua passagem para a final da Audi Cup, torneio amistoso disputado em Munique, ao derrotar com certa facilidade o Tottenham por 2 a 0, com gols do colombiano James Rodríguez e do galês Gareth Bale, que marcou exatamente contra o seu ex-clube, que deixou há dois anos, em uma transação milionária.