Com gol de Balotelli, Olympique de Marselha vence e assume 5º lugar do Francês

Com um gol marcado pelo italiano Mario Balotelli, o Olympique de Marselha venceu o Dijon por 2 a 1, de virada, nesta sexta-feira, fora de casa, e assumiu a quinta posição do Campeonato Francês. O atacante balançou as redes para empatar o duelo na etapa final, antes de o argentino Lucas Ocampos garantir o triunfo dos visitantes.

O confronto abriu a 24ª rodada da competição, no qual o Olympique foi aos 37 pontos, mesma pontuação do Saint-Étienne, quarto colocado pelos critérios de desempate e que no domingo encara o Rennes, também fora de casa, no complemento desta rodada.

Assim, a equipe de Marselha voltou a se aproximar da zona de classificação à Liga Europa, ocupada hoje justamente pelo Saint-Étienne, enquanto o Dijon estacionou nos 20 pontos e seguiu próximo da área de rebaixamento da tabela, em 16º lugar. Encabeçando a zona da degola, o Monaco hoje tem 18 pontos, na 18ª posição, e no domingo encara o Montpellier.

No duelo desta sexta-feira, o Dijon abriu o placar com um gol de Jordan Marie aos 18 minutos do primeiro tempo. Porém, o Olympique reagiu na etapa final, na qual Balotelli aproveitou uma assistência de cabeça de Florian Thauvin para empatar o jogo, aos 9 minutos. Vinte minutos depois, Lucas Ocampos definiu a virada dos visitantes ao completar um passe de Jordan Amavi.

Recém-contratado junto ao Nice, também da França, Balotelli marcou o seu segundo gol com a camisa do time de Marselha, que só voltará a jogar pelo Francês no próximo dia 16 de fevereiro, em casa, contra o Amiens, em casa. No mesmo dia, o Dijon pegará o Nîmes como visitante.