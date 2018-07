Com gol de Barrios, Palmeiras empata jogo-treino com o Nacional

O Palmeiras empatou por 1 a 1 com o Nacional nesta terça-feira, em jogo-treino realizado na Academia de Futebol que teve como novidade a presença do atacante Barrios, autor do gol alviverde. A partida foi disputada por jogadores que não atuaram na vitória sobre o Flamengo, no último domingo.

Recuperado de dores musculares, Barrios treinou entre os titulares do jogo-treino. A formação que iniciou a partida foi Vagner; Fabiano, Edu Dracena, Roger Carvalho e Zé Roberto; Thiago Santos; Rafael Marques, Alecsandro, Cleiton Xavier e Luan; Lucas Barrios.

O Nacional saiu na frente e o Palmeiras empatou após boa jogada que terminou em Barrios arriscando de fora da área. A bola ainda bateu na trabe antes de entrar. Na segunda etapa, o técnico Cuca fez diversas mudanças e o Palmeiras foi para a etapa final com Jaílson; Fabiano, Roger Carvalho, Edu Dracena e Luan; Rodrigo e Thiago Santos; Erik, Vitinho e Rafael Marques; Alecsandro.

Alecsandro, flagrado em exame antidoping, treinou normalmente. Cuca terá a semana para definir o substituto de Vitor Hugo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Edu Dracena é o favorito para ficar com a vaga, mas Roger Carvalho e o volante Thiago Santos, improvisado, também podem aparecer.