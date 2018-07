Com gol de Bernard, Shakhtar vence Dínamo de Kiev e fatura Supercopa da Ucrânia Com dois gols nos acréscimos, o Shakhtar Donetsk venceu o Dínamo de Kiev por 2 a 0, nesta terça-feira, no estádio Chornomorets, na cidade de Odessa, e conquistou a Supercopa da Ucrânia pela sétima vez na história.