Com gol de bicicleta, Fernando brilha em treino do Fluminense

Confirmado como titular do Fluminense na partida desta quinta-feira contra o Atlético Mineiro, o lateral-esquerdo Fernando foi o destaque do último treinamento da equipe antes do confronto, realizado nas Laranjeiras, ao marcar um belo gol de bicicleta no trabalho recreativo, o "rachão", atividade que tradicionalmente acontece no dia que antecede as partidas.

Fernando foi titular no empate por 1 a 1 com o Bahia, no último sábado, graças às lesões de Carlinhos e Chiquinho. E, no treinamento de terça-feira, mesmo com Chiquinho recuperado, o técnico Cristóvão Borges optou por manter Fernando na equipe.

Nesta manhã, antes do trabalho recreativo, os jogadores do Fluminense fizeram um treino físico, seguido de partidas de futevôlei. Assim, Cristóvão não indicou qual será a escalação do Fluminense diante do Atlético-MG. Mesmo assim, a tendência é de que Fabrício seja escalado na zaga e Edson no meio-de-campo.

Ao menos foi isso que Cristóvão indicou na atividade de terça-feira. Fabrício, mesmo criticado, deve ganhar uma chance na zaga, que não terá os lesionados Gum e Henrique e o suspenso Elivélton. Já Edson ficará com a vaga do suspenso Jean. Assim, o Fluminense deve entrar em campo com a seguinte escalação: Diego Cavalieri; Bruno, Marlon, Fabrício e Fernando; Edson, Rafinha, Cícero, Conca e Wagner; Fred.

Em sétimo lugar no Campeonato Brasileiro, com 41 pontos, o Fluminense fará nesta quinta-feira um confronto direto na luta por uma vaga na próxima Libertadores, pois o Atlético-MG é o quarto, com 43, e será ultrapassado em caso de vitória.