Com gol de Borja, Colômbia derrota os Estados Unidos em amistoso

Com um forte virada no segundo tempo, a Colômbia derrotou os Estados Unidos por 4 a 2, na noite desta quinta-feira, em amistoso disputado em Tampa, na Flórida. O atacante Miguel Borja, do Palmeiras, anotou um dos gols da partida, que ficou marcado por um golaço do meia-atacante James Rodríguez.

Mesmo jogando fora de casa, no estádio Raymond James, a equipe colombiana entrou em campo com praticamente sua força máxima, ainda sem contar com um treinador. José Pékerman anunciou sua saída no mês passado e o brasileiro Dunga é um dos cotados para assumir a função.

E, com seus titulares, a equipe colombiana deu pouco sossego aos anfitriões. Desde o início da partida, procurou o ataque e deu trabalho para o goleiro Zack Steffen. Mas o primeiro gol só veio aos 36 minutos de jogo, um golaço. James recebeu pela direita, na entrada da área, controlou o avanço do marcador e bateu com muita curva e foi pego de surpresa: a bola subiu e entrou no ângulo direito do goleiro norte-americano.

Apesar do domínio, o time colombiano caiu de produção no início do segundo tempo e levou a virada dos anfitriões. Kellyn Acosta empatou logo aos 5. E Bobby Wood anotou o segundo três minutos depois.

A vantagem, contudo, durou apenas três minutos. Foi o tempo necessário para Carlos Bacca deixar sua marca, igualando novamente o placar. Falcao Garcia decretou nova reviravolta no placar ao balançar as redes, aos 29 minutos, ao aproveitar rápido contra-ataque. E Borja, num voleio quase desajeitado, selou o placar, após passe de James Rodríguez, aos 34.

O time colombiano, eliminado nas oitavas de final na Copa do Mundo da Rússia, volta a campo na próxima terça-feira para novo amistoso, desta vez contra a Costa Rica, fora de casa. No mesmo dia, os norte-americanos, que não se classificaram para o Mundial, vão enfrentar o Peru.