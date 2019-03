Com gol de Boschilia, Nantes vence e encara o PSG na semifinal da Copa da França

Em dia de jogo decisivo contra o Manchester United, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, o Paris Saint-Germain conheceu nesta quarta-feira o seu adversário nas semifinais da Copa da França. É o Nantes, que contou com a grande atuação e um gol do meia brasileiro Gabriel Boschilia, ex-São Paulo, para derrotar o Vitré, da terceira divisão, por 2 a 0, fora de casa, pelas quartas de final.

A partida do Nantes contra o Paris Saint-Germain, que é o atual tetracampeão da Copa da França, está marcada para 3 de abril, uma quarta-feira, às 16 horas (de Brasília), no estádio Parque dos Príncipes, em Paris. Um dia antes, em Lyon, o Lyon fará a outra semifinal contra o Rennes.

Em campo, o Nantes foi superior ao Vitré e conseguiu abrir o placar aos 25 minutos do primeiro tempo. Após tabelar com Valentin Eysseric, Boschilia recebeu a bola na entrada da área e bateu firme no canto da meta defendida pelo goleiro Aubeneau.

O segundo gol saiu ainda antes do intervalo, aos 44 minutos. Após lançamento de Boschilia, o francês Eysseric fez boa jogada pelo meio e tocou para o croata Antonio Mance, que apareceu livre na área para tocar a bola para as redes.