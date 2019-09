Com gol de Boselli, reservas do Corinthians vencem jogo-treino com o São Bento

Com gol do argentino Mauro Boselli, os reservas do Corinthians venceram o São Bento por 1 a 0 em um jogo-treino realizado no CT Dr. Joaquim Grava na manhã desta segunda-feira. A atividade marcou a reapresentação da equipe após a vitória sobre o Atlético Mineiro, pelo Campeonato Brasileiro. Os atletas que iniciaram a partida no domingo se dedicaram à recuperação física e acompanharam o jogo-treino.

"Importante é treinar para manter o ritmo e serve para manter a condição física", disse Boselli. "Estava um pouco cansado por causa do jogo de domingo. O jogo-treino foi bem dinâmico e conseguimos sair com a vitória", disse o atacante Gustavo, que entrou no segundo. O Corinthians atuou com Walter; Michel, João Victor, Bruno Méndez e Carlos Augusto; Renê Junior, Ramiro e Matheus Jesus; Jadson, Régis e Boselli.

Outra novidade desta segunda-feira foi a presença do volante Gabriel, que volta a ficar à disposição do técnico Fábio Carille para o jogo contra o Ceará, no sábado (7), às 11, na Arena Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro.

O Corinthians tem quatro desfalques de atletas convocados às seleções: o lateral-direito Fagner (seleção principal do Brasil), os meias Pedrinho (seleção brasileira olímpica), Sornoza (seleção do Equador) e Araos (seleção sub-23 do Chile). O meia Mateus Vital foi liberado para acompanhar o nascimento de sua primeira filha.