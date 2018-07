Com gol de brasileiro, Itália derrota desfalcado Uruguai em amistoso

Com gol do brasileiro Eder, a seleção da Itália derrotou o desfalcado Uruguai por 3 a 0, nesta quarta-feira, em amistoso disputado em Nice, na França. O time italiano contou com um grande aliado na equipe rival para faturar a vitória. O zagueiro José Giménez foi o grande vilão uruguaio ao marcar um gol contra, em lance inusitado, e fazer pênalti que resultou no terceiro gol do adversário.

O Uruguai entrou em campo nesta quarta sem três dos seus principais jogadores: o zagueiro Godín e os atacantes Cavani e Suárez. Cavani foi o artilheiro do Campeonato Francês, enquanto o jogador do Barcelona foi o vice-artilheiro do Campeonato Espanhol. Na Itália, a principal mudança foi a entrada do jovem Donnarumma no lugar de Buffon, derrotado com a Juventus na final da Liga dos Campeões, no sábado passado.

Com menos baixas, a Itália começou melhor, mas acabou contando com uma grande ajuda da defesa uruguaia para abrir o placar. Logo aos seis minutos, Insigne fez lançamento do meio-campo, Belotti dominou dentro da área e Giménez, ao tentar se antecipar, chutou forte e marcou um golaço. Só que contra as próprias redes.

No segundo tempo, o Uruguai teve boa chance para empatar. Aos 14, Martin Cáceres desviou de cabeça na área e mandou para as redes. O árbitro, porém, anulou o lance, alegando suposta falta do uruguaio sobre a defesa.

O duelo, equilibrado no segundo tempo, acabou sendo decidido por mais um erro da defesa do Uruguai. Desta vez, foi o goleiro Muslera o responsável pelo gol italiano, ao sair mal do gol. Ainda acabou deixando Eder em posição regular para completar, de cabeça, para o gol, aos 36 minutos. O brasileiro também tem naturalidade italiana.

Nos instantes finais, José Giménez voltou a aprontar na defesa. Ele fez falta boba em El Shaarawy, dentro da área, e a arbitragem confirmou a penalidade. De Rossi cobrou no canto e sacramentou a vitória dos italianos, aos 46 minutos.

Mais cedo, outros dois amistosos movimentaram a data Fifa desta quarta. Iraque e Coreia do Sul empataram sem gols, enquanto o Japão ficou no 1 a 1 com a Síria.