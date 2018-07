Com gol de brasileiro, La Coruña goleia e deixa zona da degola no Espanhol

O La Coruña escapou da zona de rebaixamento do Campeonato Espanhol nesta segunda-feira com uma contundente vitória sobre a Real Sociedad. Jogando em casa, o time goleou o visitante, que sonhava com as primeiras posições da tabela, por 5 a 1. O zagueiro brasileiro Sidnei, com passagem pelo Internacional, marcou um dos gols da partida.

Com o resultado, a equipe anfitriã chegou aos 13 pontos e trocou a 18ª pela 16ª colocação, deixando a zona de rebaixamento. Já a Real Sociedad estacionou nos 23 pontos e perdeu a chance de subir para o quarto lugar. Está agora em sexto lugar na classificação, na briga por um lugar nas competições europeias.

A goleada foi aberta por Sidnei aos 13 minutos de jogo. Iñigo Martínez marcou contra aos 29, facilitando a vida dos anfitriões. E, antes do intervalo, Florin Andone anotou o terceiro do La Coruña.

Na segunda etapa, a Real Sociedad descontou aos 12 minutos, com Yuri. Mas não animou a torcida. Na sequência, Ryan Babel aumentou a vantagem do La Coruña. Ele precisou de duas chances para marcar o quarto gol dos donos da casa.

Em cobrança de pênalti, ele parou na boa defesa do goleiro Gerónimo Rulli. Mas, no rebote, não perdoou e mandou para as redes, aos 19 minutos. O time da casa ainda anotou o quinto gol, novamente com Florin Andone, aos 32 minutos, selando a goleada.