Com gol de brasileiro, Los Angeles Galaxy vai à final nos EUA

Nunca aproveitado pelo São Paulo, onde foi formado, o volante Juninho segue brilhando nos Estados Unidos. Irmão do meia Ricardo Goulart, do Cruzeiro e da seleção brasileira, foi ele quem marcou o gol que colocou o Los Angeles Galaxy em mais uma final da Major League Soccer e garantiu o título da Conferência Oeste.

Domingo à noite, em Seattle, o ex-time de David Beckham perdeu por 2 a 1 para o Seattle Sounders e garantiu a vaga na final por conta dos gols fora - havia vencido por 1 a 0 em Los Angeles. Assim, será a nona vez que o Galaxy vai à final da MLS desde que a liga foi criada, em 1996 - daquele ano até 2000 houve um hiato sem torneios.

Juninho, de 25 anos, está no Galaxy desde 2010 e ajudou e equipe a conquistar os títulos de 2011 e 2012 - o Kansas City Wizards venceu no ano passado. Na final desta temporada, o time de Los Angeles, que conta também com o astro Landon Donovan, o irlandês Robbie Keane e o zagueiro Leonardo (outro formado no São Paulo) vai encarar o New England Revolution.