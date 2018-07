Com gol de brasileiro, Mönchengladbach bate Leverkusen de virada

A rodada deste sábado no Campeonato Alemão terminou com um grande jogo de futebol. Mesmo atuando fora de casa, o Borussia Mönchengladbach não desistiu em momento algum e conseguiu uma importante vitória de virada sobre o Bayer Leverkusen por 3 a 2, depois de ir para o intervalo perdendo por 2 a 0, em partida pela 18.ª rodada - a primeira do returno. O herói foi o atacante brasileiro Raffael, autor do terceiro gol dos visitantes.

O resultado foi importante para o Borussia Mönchengladbach, que iniciou a temporada com grandes esperanças - estava até na fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa -, mas não teve boas atuações e hoje briga contra o rebaixamento no Campeonato Alemão. Com os três pontos deste sábado, chegou a 20, em 13.º lugar, e está agora com cinco a mais que o Ingolstadt, que hoje faria uma repescagem contra o terceiro colocado da segunda divisão.

Assim como o rival desta rodada, o Bayer Leverkusen vem decepcionando seu torcedor. Com 24 pontos, o time está na oitava colocação e tem seis a menos que Borussia Dortmund e Hertha Berlim, que jogam neste domingo e ocupam as últimas posições que dão vagas em competições europeias na próxima temporada.

Em campo, cada tempo teve um time com melhor desempenho. No primeiro só deu Bayer Leverkusen e os dois gols vieram em um intervalo de apenas três minutos. Aos 31, o zagueiro Jonathan Glao Tah abriu o placar de cabeça. Aos 34, o atacante mexicano Javier "Chicharito" Hernández deixou o seu após escanteio da esquerda.

A reação do Borussia Mönchengladbach veio na segunda etapa. Aos 7 minutos, Lars Stindl diminuiu em um chute colocado da entrada da área e, aos 13, ele mesmo fez o segundo em uma cabeçada na pequena área. A virada chegou com um belo gol de Raffael, aos 26, em jogada individual e chute colocado no canto esquerdo baixo do goleiro Bernd Leno.