Com gol de brasileiro, Mönchengladbach bate Stuttgart e retoma vice-liderança

Com gol do brasileiro Raffael, o Borussia Mönchengladbach passou fácil pelo Stuttgart por 3 a 0, neste domingo, em casa, no Borussia-Park, em duelo que encerrou a 14ª rodada do Campeonato Alemão, e retomou a vice-liderança na tabela, perdida provisoriamente para o Bayern de Munique.

O Mönchengladbach subiu da terceira para a segunda posição, agora com 29 pontos, dois a mais que o Bayern de Munique, e a seis do líder Borussia Dortmund, este que também venceu na rodada.

O resultado reabilita o vice-líder, que havia perdido para o RB Leipzig na rodada anterior, depois de uma série de três triunfos consecutivos. O Stuttgart desceu à 16ª colocação, com 11 pontos, posicionado dentro da zona de rebaixamento.

Dos pés de Raffael saiu o gol que abriu o caminho para o triunfo. O brasileiro marcou aos 25 minutos da segunda etapa. O meia alemão Neuhaus ampliou pouco tempo depois, e o defensor francês Pavard marcou contra no final da partida, definindo o placar.

Mais cedo, o Mainz e Hannover empataram em 1 a 1 na Mainz Arena. O resultado foi insatisfatório para os dois times, já que o Mainz segue no meio da tabela, na décima posição, com 19 pontos, e o Hannover é o 17º e penúltimo colocado, com apenas 10 pontos ganhos.