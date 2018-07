Com gol de brasileiro, Verona vence e deixa zona de rebaixamento do Italiano

Com gol de brasileiro, o Verona derrotou o Benevento por 1 a 0 nesta segunda-feira, no encerramento da oitava rodada do Campeonato Italiano, e deixou a zona de rebaixamento. Rômulo, que é naturalizado italiano, marcou um belo gol para decidir a partida em favor dos anfitriões.

Foi a primeira vitória do Verona nesta edição do Italiano. Aliás, a partida desta segunda reuniu as duas únicas equipes que ainda não haviam vencido na competição. Agora somente o Benevento segue sem vencer. Não por acaso é o lanterna da tabela.

Com seu primeiro triunfo, o Verona chegou aos seis pontos e saiu do penúltimo lugar para o 16º posto. O Benevento continua na última colocação, ainda sem somar um ponto sequer.

O único gol da partida saiu somente aos 29 minutos do segundo tempo, quando o Verona já contava com um jogador a mais em campo - Luca Antei levou o cartão vermelho direto aos 37 da etapa inicial. Rômulo, que já defendeu a Juventus e times brasileiros, como Cruzeiro e Atlético-PR, marcou belo gol ao completar de primeira levantamento na área, encobrindo o goleiro.

Os dois times voltam a campo no próximo domingo. O Verona fará o clássico da cidade com o Chievo, com mando do rival. E o Benevento vai receber a Fiorentina no mesmo dia.