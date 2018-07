Com gol de Cacau, Alemanha bate Hungria em amistoso

Os visitantes abriram o placar logo aos 3 minutos de jogo, em cobrança de pênalti. Metersacker sofreu falta de Torghelle dentro da área, após escanteio. Podolski bateu com categoria e colocou os alemães em vantagem.

A equipe da Alemanha ainda teve boas chances para ampliar o placar antes do intervalo. Trochowski e Özil desperdiçaram oportunidades antes dos 20 minutos. Mesmo sem marcar, os alemães seguiram no domínio, com maior posse de bola.

Os visitantes continuaram melhor no segundo tempo e mantiveram o bom ritmo no ataque. Cacau, que entrou aos 15 minutos, quase mandou para as redes de letra, ao completar cruzamento da direita.

O gol acabou saindo aos 24, com Mario Gomez. O atacante do Bayern de Munique avançou pela esquerda e, apesar de ter perdido o domínio da bola na entrada da área, contou com grande falha do goleiro para anotar o segundo da Alemanha.

Três minutos depois, Cacau fez grande jogada no meio-campo, invadiu a área pela esquerda e bateu no canto, marcando o terceiro gol dos visitantes e selando a vitória.

Depois da vitória deste sábado, a equipe alemã se prepara para enfrentar a Bósnia-Herzegovina, em Frankfurt, na quinta-feira, no último amistoso antes de embarcar para a África do Sul. A Alemanha ocupa o Grupo D do Mundial, ao lado de Austrália, Gana e Sérvia.