Com gol de Carlitos Tevez, líder Juventus bate Torino em clássico

TURIM - A Juventus segue tranquila em busca do tri no Campeonato Italiano. Neste domingo, graças a um belo gol do atacante argentino Carlitos Tevez, o time alvinegro de Turim derrotou o rival Torino no clássico da cidade por 1 a 0, pela 25.ª rodada da competição. Assim, não permite a aproximação da Roma, que no último sábado havia ganhado do Bologna fora de casa.

Agora com 66 pontos, a Juventus segue nove pontos na frente da Roma, que ainda tem um jogo a menos - o duelo contra o Parma, no início deste mês, foi adiado para abril. Com uma defesa consistente e um ataque eficiente, o time só perdeu uma vez na temporada. Já o Torino, com 36 pontos na oitava colocação, segue na briga por uma vaga na próxima edição da Liga Europa.

Em campo, a Juventus mostrou quem manda na cidade de Turim. Com mais posse de bola, teve mais chances de gol no primeiro tempo, especialmente com o meia Pirlo e Tevez. E foi do argentino o belo gol da vitória, aos 29 minutos. De costas para o gol, após receber passe do francês Pogba na entrada da área, Tevez fez um rápido giro e chutou forte e rasteiro no canto direito do goleiro Padelli.

Com a vantagem no placar, a Juventus mostrou tranquilidade para aguentar a pressão do Torino, que tentou investir, sem sucesso, no ataque com Cerci, um dos artilheiros do Campeonato Italiano.