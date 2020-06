Com gol de Casemiro, Real Madrid vence o Espanyol e assume a liderança isolada

O Campeonato Espanhol foi retomado no último dia 11 depois de três meses de paralisação, mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus, com o Barcelona na liderança isolada com dois pontos a mais que o Real Madrid. Cinco rodadas depois, neste domingo, graças ao gol do volante brasileiro Casemiro, o time da capital assumiu a liderança isolada ao derrotar o lanterna Espanyol por 1 a 0, em Barcelona, se aproveitando do tropeço do rival, que no sábado empatou contra o Celta.

Com a quinta vitória em cinco jogos após a retomada, o Real Madrid subiu para 71 pontos contra 69 do Barcelona, que nas mesmas rodadas obteve três triunfos e dois empates. Faltam seis partidas para cada e o time de Madri ainda leva a vantagem, por ter vendo o confronto direto, caso os dois terminem o campeonato com a mesma pontuação.

Em campo, o Real Madrid buscou o controle do jogo e teve mais posse de bola, mas foi o Espanyol que levou mais perigo nos primeiros minutos. A equipe de Barcelona, desesperada por estar na 20.ª e última colocação, aproveitou os contra-ataques e a velocidade do chinês Wu Lei para criar boas chances de abrir o placar, mas não conseguiu balançar as redes do goleiro belga Courtois.

A partir da segunda metade do primeiro tempo, o Real Madrid melhorou e conseguiu o gol da vitória pouco antes do intervalo. Aos 44 minutos, o zagueiro e capitão Sergio Ramos recebeu lançamento do lateral-esquerdo Marcelo e desviou de cabeça para Benzema. O atacante francês tocou de calcanhar para Casemiro invadir a área e mandar para o gol.

Na segunda etapa, o Espanyol foi ao ataque e até criou algumas oportunidades. Mas não conseguiu furar a defesa do Real Madrid, que preferiu ter a bola para conter o ímpeto dos donos da casa e tentar ampliar a vantagem. Não teve sucesso, mas voltou para Madri com uma importante vitória.

OUTROS JOGOS

No clássico da região da Comunidade Valenciana, o Villarreal derrotou o Valencia por 2 a 0, em casa, e se aproximou do Sevilla na briga por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa. Em quinto lugar, o time de Villarreal subiu para 51 pontos e está apenas três atrás do rival de Sevilha, que na última sexta-feira só empatou contra o Valladolid.

Outro clube de Valência, o Levante derrotou o Betis por 4 a 2 como mandante e está na 12.ª colocação, com 41 pontos. O time de Sevilha vem logo atrás, em 13.º, com 37. Por fim, o Granada recebeu o Eibar e foi derrotado por 2 a 1.