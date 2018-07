Com gol de Cavani, PSG busca empate e mantém a liderança do Francês

O Paris Saint-Germain ficou no 1 a 1 com o Reims neste sábado, fora de casa, e manteve a liderança no Campeonato Francês. Com o resultado, os visitantes continuam invictos na competição e somam 14 pontos, um à frente do Rennes, o segundo colocado, e três a mais do que os anfitriões, que estão em terceiro lugar.

Os dois gols saíram no final do segundo tempo. O Reims abriu o marcador aos 38 minutos graças a uma falha da zaga do PSG. O lateral-esquerdo Kurzawa tentou sair jogando de calcanhar e, pressionado, perdeu a bola para De Préville. Ele invadiu a área e tocou para o atacante Siebatcheu, que mandou para as redes.

A equipe de Paris empatou no lance seguinte. Cavani, que entrou na etapa final no lugar do brasileiro Lucas, iniciou a jogada com um toque de calcanhar para Pastore. O argentino deu uma cavadinha, encobriu a zaga adversária e colocou a bola nos pés do atacante uruguaio, que deixou tudo igual.

Além de Lucas, os zagueiros Marquinhos e Thiago Silva começaram a partida entre os titulares. O capitão da equipe, Ibrahimovic, atuou os 90 minutos, mas ainda não conseguiu marcar seu primeiro gol na temporada. As duas equipes voltam a jogar na terça-feira pelo Campeonato Francês. O PSG recebe Guingamp e o Reims visita o Angers.