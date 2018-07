Com gol de Cavani, PSG assume liderança provisória do Francês

VALENCIENNES - Com um do atacante uruguaio Edinson Cavani, o Paris Saint-Germain venceu o Valenciennes por 1 a 0, fora de casa, nesta quarta-feira, e assumiu a liderança provisória do Campeonato Francês. O time chegou aos 15 pontos e ultrapassou o Monaco, que tem 14 e jogará ainda nesta quarta, em seus domínios, diante do Bastia.

Essa foi a quarta vitória do PSG em sete jogos nesta edição da competição nacional, na qual permanece invicto e defende a condição de atual campeão.

O único gol do confronto saiu aos 2 minutos do segundo tempo. Ibrahimovic partiu com a bola dominada do meio-campo, fez bela jogada individual e tocou para Cavani, que recebeu nas costas da zaga pelo lado direito da área e chutou cruzado no canto baixo do goleiro adversário.

Já o brasileiro Lucas amargou o banco de reservas durante todo o jogo desta quarta-feira e pela primeira vez nesta temporada europeia ficou sem atuar por nenhum minuto em uma partida do PSG. Laurent Blanc preferiu escalar Lavezzi, Pastore, Cavani e Ibrahimovic no setor ofensivo, sendo que depois o treinador colocou Rabiot, de apenas 18 anos, no lugar de Lavezzi. Lucas, entretanto, foi titular do PSG no jogo de estreia da equipe nesta Liga dos Campeões, no último dia 17, contra o Olympiakos.

Sem poder contar com Thiago Silva, que sofreu lesão muscular no último domingo, contra o Monaco, e ficará seis semanas sem atuar, o time de Paris contou com os brasileiros Marquinhos e Alex formando a dupla de zaga titular nesta quarta.