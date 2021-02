Com gol de Cristiano Ronaldo, Juventus vence e ultrapassa Roma no Italiano

Com atuação precisa, a Juventus venceu, neste sábado, a Roma por 2 a 0 e assumiu o terceiro lugar na tabela do Campeonato Italiano. Com gol de Cristiano Ronaldo, a equipe de Turim criou poucas chances, mas soube aproveitar bem cada uma delas. O resultado permitiu ao time da casa superar a rival da capital na classificação.

O duelo foi marcado por boa atuação por parte da Roma, que finalizou 12 vezes durante a partida. Em oposição, a equipe de Turim conseguiu finalizar apenas três vezes, das quais duas entraram, evidenciando a precisão da equipe comandada pelo técnico Andrea Pirlo.

Leia Também Inter faz 2 a 0 na Fiorentina e ultrapassa Milan no topo do Italiano

A Juventus iniciou a partida ofensiva e precisa, com jogo equilibrado e agressivo também por parte do time da capital italiana. Logo nos primeiros minutos, Veretout soube oferecer perigo, em lance que foi afastado por Alex Sandro. Pouco tempo depois, aos 9 minutos, Cristiano Ronaldo já tentou atacar, se livrando da marcação e invadindo a área, porém foi marcado impedimento. Até este momento, o domínio de jogo era majoritariamente do Roma, mas isso não impediu que Cristiano Ronaldo, em belíssimo chute cruzado com a canhota, balançasse as redes logo aos 12 minutos.

Durante a primeira etapa, a Juventus foi crescendo e assumindo mais domínio, ainda passando sustos com os avanços da Roma, como o lance que Veretout cobrou escanteio, Mancini recebeu e finalizou para fora, aos 25 minutos. A dupla tentou repetir o feito aos 35, com nova cobrança por parte de Veretout, que Mancini subiu e cabeceou, mas para fora.

No segundo tempo, a equipe de Turim veio ainda mais forte, neutralizando os esforços da Roma. O gol que a equipe da capital, comandada pelo técnico português Paulo Fonseca, conseguiu marcar foi apenas contra, quando Ibañez, ao impedir Cristiano Ronaldo de receber passe, mandou para dentro do próprio gol aos 24 minutos.

Com o resultado, a Juventus foi alçada ao terceiro lugar, com 42 pontos, 2 a mais que a Roma, que ficou em quarto, e com 5 pontos de diferença da líder Inter de Milão.

Já a Atalanta enfrentou o Torino nesta manhã em jogo que terminou em empate por 3 a 3 e desperdiçou grande chance de vitória. A equipe de Bérgamo iniciou marcando e, logo aos 20 minutos, já contava com uma vantagem de 3 a 0 sobre o oponente.

Sem sucesso em administrar o resultado, a Atalanta assistiu a reação do rival, que marcou com Andrea Belotti aos 42 minutos e Bremer, nos acréscimos do primeiro tempo. O gol do empate veio aos 39 minutos, com Bonazzoli deixando tudo igual. O placar deixa a Atalanta em sétimo lugar, com 37 pontos, enquanto o time de Turim permanece próximo a zona de rebaixamento, com 16 pontos, no 17º lugar.

Ainda pela 21ª rodada do Campeonato Italiano, o Sassuolo recebeu o Spezia no estádio Città del Tricolore, em partida que terminou em 2 a 1 para os visitantes. Dessa forma, o Sassuolo se manteve em oitavo lugar, com 31 pontos, e o Spezia subiu à 15ª posição, com 21 pontos.