Com gol de Cristiano Ronaldo, Juventus despacha SPAL e aumenta distância na ponta

Líder com certa tranquilidade do Campeonato Italiano, a Juventus venceu a SPAL por 2 a 0 neste sábado, em casa, sem sustos, e manteve a liderança confortável. Cristiano Ronaldo deixou sua marca no triunfo, válido pela 13ª rodada, e assumiu a artilharia da competição.

Com o resultado, a Juventus foi a 37 pontos e abriu nove de vantagem para a vice-líder Napoli, que ainda entra em campo nesta rodada, no domingo, contra o Chievo. O time de Cristiano Ronaldo permanece como a única equipe invicta do torneio e indica que tem grandes chances de ser octocampeão italiano.

O craque português, criticado pela seca de gols no começo de sua trajetória no time italiano, abriu o caminho para a vitória ao completar para o gol cruzamento de De Sciglio e chegou ao nono gol, o que o coloca como artilheiro do torneio, ao lado de Piatek, do Genoa.

Totalmente ambientado na Juventus, Cristiano Ronaldo ainda participou do segundo gol que fechou a vitória, marcado por Mandzukic, e teve outras oportunidades para balançar as redes. O português está voltando a jogar o futebol que o consagrou no Real Madrid e garantiu a ele o prêmio de melhor jogador do mundo cinco vezes.

Os brasileiros da Juventus também tiveram participação importantes da vitória, 12ª no torneio e que mantém a equipe de Turim invicta. Muito acionado, Douglas Costa foi o desafogo do time e quase fez o dele em arremate que explodiu na trave.

Alex Sandro também foi bem pelo lado esquerdo. Ele foi substituído no segundo tempo pelo zagueiro Chiellini, que atuou em seu jogo de número 483 e fez história ao se tornar o quinto jogador com mais partida pela Juventus.

O time jogou sem alguns nomes importantes, como Matuidi e Dybala, que foram poupados pelo técnico Massimiliano Allegri de olho na partida contra o Valencia, pela fase de grupos da Liga dos Campeões. O duelo será na próxima terça-feira, às 18 horas (de Brasília) e vale para a Juventus a vaga antecipada às oitavas de final, em caso de vitória.