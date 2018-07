Com gol de Cristiano Ronaldo, Portugal supera Rússia na Copa das Confederações

A seleção portuguesa contou mais uma vez com o brilho de Cristiano Ronaldo para conquistar a sua primeira vitória na Copa das Confederações. Nesta quarta-feira, com um gol nos minutos iniciais do astro do Real Madrid, os atuais campeões europeus superaram a anfitriã Rússia por 1 a 0, em Moscou, pela segunda rodada do Grupo A, e se aproximaram da classificação às semifinais.

Ainda que sem brilhar, Portugal teve o controle da partida e poderia até ter construído uma vitória por um placar mais dilatado diante da Rússia, não fosse a ótima atuação do goleiro Akinfeev. Com o apoio da torcida, que lotou o estádio, a seleção local se esforçou muito para ao menos arrancar o empate, mas, em desvantagem, exibiu pouco repertório e criatividade, mal ameaçando a meta defendida pelo goleiro Rui Patrício.

A vitória levou Portugal aos quatro pontos, sendo que no próximo sábado vai enfrentar a frágil Nova Zelândia, em São Petersburgo, no seu último compromisso na fase de grupos da Copa das Confederações. Já a Rússia, que está com três pontos, tentará se reabilitar diante do México em Kazan. Ainda nesta quarta, mexicanos (um ponto) e neozelandeses (zero) se enfrentarão em Sochi no complemento da segunda rodada do Grupo A em Sochi.

O JOGO

Motivada pelo apoio da sua torcida, a Rússia até tomou a iniciativa de atacar e tentou impor uma marcação forte sobre a seleção portuguesa no começo da partida. Mas a realidade se impôs logo aos oito minutos, quando Raphael Guerreiro fez cruzamento da esquerda para Cristiano Ronaldo marcar de cabeça e colocar a sua equipe em vantagem.

O gol não chegou a desanimar a Rússia, que tentava arrancar o empate, mas nem conseguia criar chances de gol, por exibir pouca criatividade na criação das jogadas. Já Portugal exibia sua dependência de Cristiano Ronaldo para ameaçar a meta russa. E ele quase marcou novamente aos 31 minutos, quando se livrou de um adversário na grande área e finalizou para boa defesa de Akinfeev, que fez a sua centésima partida pela seleção russa.

Assim, o primeiro tempo terminou sem que Portugal tivesse a sua meta ameaçada. E a situação não mudou muito na etapa final, mesmo que a Rússia tenha sido mais ofensiva. Inclusive, logo no começo, aos quatro minutos, os atuais campeões europeus quase marcaram com André Silva, que cabeceou para mais uma defesa difícil do goleiro adversário após cruzamento de Cédric aos quatro minutos.

Portugal ainda chegaria com perigo em uma finalização de fora da área de Cédric, aos 11, e em um cabeceio de Cristiano Ronaldo, aos 18 minutos. Só que a equipe desperdiçou as duas oportunidades e permitiu que a Rússia acreditasse na possibilidade de arrancar o empate.

Além disso, para esquentar o jogo, a seleção portuguesa recuou demais em seu sistema defensivo. A Rússia aproveitou a situação para esboçar uma pressão, liderada pelo bom desempenho de Golovin. Mas encontrava enorme dificuldade para transformar as suas tramas ofensivas em finalizações para o gol.

Na parte final do jogo, Portugal adiantou a marcação e passou a valorizar mais a posse de bola. A equipe ainda levou um susto nos acréscimos, quando Dzhikiya cabeceou rente ao travessão após uma cobrança de escanteio. Mas acabou sendo o suficiente para a equipe não levar mais sustos e assegurar, mesmo sem uma grande atuação, a sua primeira vitória na Copa das Confederações, após deixar escapar nos instantes finais o triunfo sobre o México na sua estreia no torneio.

FICHA TÉCNICA

RÚSSIA 0 x 1 PORTUGAL

RÚSSIA - Akinfeev; Shishkin (Erokhin), Dzhikya, Vasin e Kudryashov (Burkharov); Glushakov, Samedov, Aleksandr Golovin e Zhirkov; Kombarov (Poloz) e Fedor Smolov. Técnico: Stanislav Cherchesov.

PORTUGAL - Rui Patricio; Cédric, Pepe, Bruno Alves e Raphael Guerreiro (Eliseu); André Gomes, Adrien Silva (Danilo Pereira), William Carvalho e Bernardo Silva; André Silva (Gelson Martins) e Cristiano Ronaldo. Técnico: Fernando Santos.

GOL - Cristiano Ronaldo, aos oito minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Gianluca Rochi (Itália).

CARTÕES AMARELOS - Glushakov, Dzhikiya e Samedov (Rússia); Pepe e Bernardo Silva (Portugal).

RENDA - Não disponível.

PÚBLICO - 42.759 espectadores.

LOCAL - Spartak Stadium, em Moscou (Rússia).