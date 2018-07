Com gol de Crouch, Stoke City bate Newcastle no Inglês

Em um duelo entre equipes que figuram na parte de baixo da tabela de classificação do Campeonato Inglês, o Stoke City se deu melhor e derrotou o Newcastle por 1 a 0, nesta segunda-feira, como mandante, no encerramento da sexta rodada. O gol da vitória foi marcado de cabeça pelo grandalhão Peter Crouch, centroavante que já atuou na seleção inglesa, aos 15 minutos do primeiro tempo.

O resultado foi ótimo para o Stoke City, que deixou as últimas colocações e subiu para o 11.º lugar na classificação geral, agora com 8 pontos - quatro a mais que o Queens Park Rangers, que abre a zona de rebaixamento. Nela segue o Newcastle, que tem apenas 3 pontos até o momento e ainda sem vitórias na competição.

No próximo final de semana, pela sétima rodada, os dois clubes jogarão como visitantes no sábado. O Stoke City terá pela frente o Sunderland, que luta para ficar distante da zona de rebaixamento. Já o Newcastle encara o Swansea City, clube do País de Gales que faz boa campanha e está na quinta colocação, com 10 pontos.