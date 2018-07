Com gol de Dagoberto, Londrina estreia na Série B com vitória sobre o Boa

Jogador em atividade com mais títulos do Campeonato Brasileiro - cinco conquistas -, o veterano Dagoberto foi decisivo na estreia do Londrina na Série B. Na tarde deste sábado, o atacante esteve em campo por apenas 14 minutos, mas marcou o gol da vitória do Londrina sobre o Boa, por 1 a 0, no Estádio do Café, no interior do Paraná, pela primeira rodada da segunda divisão nacional.

A promessa era de equilíbrio antes de a bola rolar. E o duelo foi quente. Logo aos três minutos, após cobrança de falta, o Londrina quase abriu o placar em desvio de cabeça da própria defesa do Boa. A bola carimbou o travessão de Fabrício. O Londrina seguiu impondo pressão, encurralando o adversário, mas encontrou o Boa bem fechado e pronto para procurar um contra-ataque, que não surgiu durante os 45 minutos iniciais.

Em meio ao equilíbrio do duelo, o Londrina teve uma boa oportunidade de abrir o placar depois de um toque de mão da defesa mineira dentro da área. Pênalti. Aos 33 minutos, Roberto foi para a bola, mas parou em Fabrício, que caiu bem para defender a cobrança.

No segundo tempo, a história do primeiro se repetia. O Londrina cercava a área do Boa, mas não conseguiu se aproximar para finalizar. Depois de dez minutos, o técnico Marquinhos Santos resolveu promover a entrada de Dagoberto, ex-São Paulo e Cruzeiro, de 35 anos. Em seu primeiro toque na bola, o atacante desafogou o time paranaense e abriu o placar. Depois de cruzamento da direita, Dagoberto antecipou a marcação e finalizou de primeira. A bola desviou no meio do caminho e tirou Fabrício da jogada.

A entrada de Dagoberto mudou a cara do Londrina. Bem mais dinâmico, o time paranaense teve outra boa chance para ampliar em passe do atacante para Marcelinho. Com os pés, Fabrício fechou bem o ângulo e salvou o Boa.

Logo em seguida, a estreia de Dagoberto no Londrina chegou ao final. O veterano sentiu uma lesão muscular e pediu alteração, deixando o gramado 14 minutos depois de entrar. O Boa tentou crescer no final, mas não teve inspiração e a vitória paranaense foi confirmada.

O Boa volta a campo contra o Fortaleza, na próxima terça-feira, às 19h15, no Melão, em Varginha, enquanto o Londrina joga apenas na próxima sexta-feira, quando encara o Paysandu, às 21h30, no Mangueirão, em Belém.

FICHA TÉCNICA

LONDRINA 1 X 0 BOA

LONDRINA: Vagner; Reginaldo, Luizão, Lucas Costa e Roberto; Moisés, Romisson (Matheus Olavo) e Dudu; Marcelinho, Alisson Safira e Wesley (Dagoberto, depois Diego Lorenzi). Técnico: Marquinhos Santos.

BOA: Fabrício; Caíque, Gustavo, Renato Justi e Elivelton; Amaral (Renato Bruno), Machado, Alyson, Jhon Cley e William Barbio (Bruno Tubarão); Ygor Catatau. Técnico: Sidney Moraes.

GOL: Dagoberto, aos dez minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO: Andrey da Silva e Silva (PA)

CARTÕES AMARELOS: Alison Safira, Marcelinho (Londrina). Amaral (Boa)

RENDA: R$ 37.949,00.

PÚBLICO: 1.679 (total).

LOCAL: Estádio do Café, em Londrina (PR).