Com gol de Dagoberto, Londrina freia reação da Ponte Preta na Série B

A Ponte Preta, mais uma vez, vacilou quando tinha a oportunidade de entrar no G4, a zona de acesso, do Campeonato Brasileiro da Série B. Na noite desta terça-feira, o time campineiro perdeu para o Londrina por 1 a 0, no Estádio do Café, pela 22.ª rodada.

O único gol da partida foi marcado de pênalti pelo experiente Dagoberto, que chegou ao sétimo em oito partidas. Com a segunda vitória seguida, o Londrina tem 27 pontos e está distante da zona de rebaixamento. Já a Ponte voltou a perder depois de quatro jogos e estacionou nos 32.

Mesmo jogando fora de casa, a Ponte Preta foi responsável por criar os principais lances de perigo no primeiro tempo. Hyuri recebeu de André Luis, ganhou no corpo de Dirceu e bateu em cima de Vagner. O Londrina respondeu com Lucas Ramon. Paulinho Moccelin chutou cruzado e o lateral completou de carrinho pela linha de fundo.

Aos 34, a partida foi paralisada por conta de uma queda de energia e voltou depois de 18 minutos. A parada fez bem para a Ponte Preta, que quase abriu o placar na sequência. Júnior Santos cortou Lucas Costa dentro da área e finalizou para grande defesa de Vagner.

O Londrina voltou bem melhor do intervalo e levou perigo em escanteio direto cobrado por Dagoberto. Na sequência, Lucas Costa cabeceou e a bola passou raspando a trave de Ivan. De tanto pressionar, o time paranaense abriu o placar em um pênalti polêmico marcado pelo árbitro, que viu toque de mão de Bruno Ramires dentro da área aos 26 minutos.Dagoberto cobrou com categoria e só deslocou o goleiro rival.

Depois disso, o Londrina recuou e passou a explorar os contra-ataques, enquanto o time paulista tentou o empate, mas de maneira desorganizada. Por isso, não conseguiu.

Os dois times voltam a campo no próximo sábado, pela 23.ª rodada. O Londrina enfrenta o líder Fortaleza, às 19 horas, no Castelão, no Ceará, enquanto a Ponte Preta faz o tradicional clássico campineiro contra o Guarani, às 16h30, no estádio Moisés Lucarelli.

FICHA TÉCNICA

LONDRINA 1 X 0 PONTE PRETA

LONDRINA - Vagner; Lucas Ramon, Dirceu, Lucas Costa e Sávio; João Paulo, Jardel e Higor Leite (Dudu); Dagoberto (Jô), Paulinho Moccelin e Thiago Ribeiro (Paulo Henrique). Técnico: Roberto Fonseca.

PONTE PRETA - Ivan; Igor (Ruan), Renan Fonseca, Reginaldo e Nicolas; Nathan, João Vitor (Tiago Real) e Bruno Ramires (Orinho); Hyuri, André Luís e Júnior Santos. Técnico: João Brigatti.

GOL - Dagoberto aos 26 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Elmo Alves Resende Cunha (GO).

CARTÕES AMARELOS - Paulinho Moccelin, Dirceu e Jardel (Londrina); João Vitor, Nicolas e André Luis (Ponte Preta).

RENDA - R$ 26.024,00.

PÚBLICO - 1.932 pagantes (2.247 total).

LOCAL - Estádio do Café, em Londrina (PR).