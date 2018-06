Com gol de Diego Costa, Atlético de Madrid supera Athletic Bilbao em casa

O Atlético de Madrid segue consolidado na vice-liderança do Campeonato Espanhol. Neste domingo, em partida válida pela 24ª rodada, o time derrotou o Athletic Bilbao por 2 a 0, em casa, com os gols da partida tendo sido marcados no segundo tempo, um deles por Diego Costa.

O triunfo deste domingo levou o Atlético de Madrid aos 55 pontos, com sete a menos do que o primeiro colocado Barcelona e nove a mais do que o terceiro Valencia, sendo que ambos os times entraram em campo no sábado e venceram seus jogos. Já o Athletic Bilbao se manteve com 28 pontos, na 14ª posição.

Embora tenha dominado o confronto, disputado no o Estádio Wanda Metropolitano, o Atlético de Madrid demorou a engrenar, tanto que só foi abrir o placar aos 22 minutos do segundo tempo. E foi em uma jogada com participação direta de dois jogadores franceses, após vacilo da defesa adversária, com Griezmann acionando Gameiro, que finalizou cruzado e rasteiro para fazer 1 a 0.

O segundo foi marcado pelo brasileiro naturalizado espanhol Diego Costa, que recebeu passe em profundidade e chutou entre a trave esquerda e o goleiro Kepa Arrizabalaga, sacramentando a vitória do Atlético de Madrid por 2 a 0.

Também neste domingo, a Real Sociedad diminuiu a sua crise ao obter a sua segunda vitória em 2018 com o triunfo sobre o Levante por 3 a 0, em casa. Os gols da partida foram marcados por Xabi Prieto, Juanmi e Sergio Canales. A equipe basca chegou aos 29 pontos, na 12ª posição, enquanto o Levante está em 17º lugar, com 20.