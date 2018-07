Com gol de Diego, Wolfsburg vence Hertha no Alemão

WOLFSBURG - O brasileiro Diego teve participação decisiva na segunda vitória do Wolfsburg no Campeonato Alemão. Neste sábado, em partida válida pela quarta rodada, o meia, com passagem pelo Santos, marcou um dos gols do time no triunfo por 2 a 0 sobre o Hertha Berlin, que estava invicto na competição, em casa.

O Wolfsburg abriu o placar da partida aos 42 minutos do primeiro tempo, com o gol marcado por Ivica Olic. Pouco depois, aos 47 minutos, Diego converteu cobrança de pênalti e definiu a vitória do seu time, que chegou aos seis pontos, em oitavo lugar no Campeonato Alemão. Já o Hertha sofreu a sua primeira derrota e está em sexto lugar, com sete pontos.

Outro time a perder a invencibilidade no Campeonato Alemão neste sábado foi o Mainz, que tinha 100% de aproveitamento, mas foi goleado por 4 a 1 pelo Hannover. Assim, os dois times estão com nove pontos no torneio, mas o Hannover é o quarto colocado, uma posição à frente do Mainz.

Com um gol do brasileiro Raffael, o Borussia Mönchengladbach goleou o Werder Bremen por 4 a 1 e chegou aos seis pontos, em sétimo lugar no Campeonato Alemão. O Hamburgo, com dois gols de Hakan Calhanoglu, goleou por 4 a 0 o lanterna Eintracht Braunschweig, que ainda não pontuou no torneio. Já o Augsburg bateu o Nuremberg por 1 a 0, fora de casa.