Com gol de Douglas Costa, Bayern bate Mönchengladbach e segue na frente no Alemão

O Bayern de Munique só precisou brilhar no primeiro tempo neste sábado para se manter na liderança do Campeonato Alemão. Em partida válida pela oitava rodada, o time bávaro contou com gols do chileno Arturo Vidal e do brasileiro Douglas Costa, ambos na etapa inicial, para derrotar o Borussia Mönchengladbach por 2 a 0, em casa.

Com a vitória, o Bayern chegou aos 20 pontos, na liderança do Alemão. Já o Mönchengladbach estacionou nos 11 pontos, na décima colocação, mais distante da zona de classificação para as competições europeias da próxima temporada.

Com Rafinha e Douglas Costa entre os titulares, o Bayern sobrou em campo no primeiro tempo, quando construiu belas jogadas, seja após trocas de passes entre os seus jogadores ou com avanços pelas laterais do campo. E os dois gols do time tiveram a participação dos seus atletas brasileiros.

O primeiro deles saiu logo aos 15 minutos. Após receber passe de Robben, Rafinha fez cruzamento perfeito para Vidal, que cabeceou para as redes. E o segundo gol do Bayern também foi anotado após um cruzamento, mas dessa vez de Alaba. Douglas Costa dominou a bola e finalizou sem chances de defesa para o goleiro adversário.

Na etapa final, o Bayern não exibiu o mesmo domínio. O time até controlou o jogo, mas não teve tantas oportunidades de gol, enquanto o Mönchengladbach conseguiu aparecer mais vezes no campo de ataque e até acertou a trave em uma finalização de Hahn. Mas o placar acabou não sendo alterado, o que assegurou a permanência do Bayern na liderança do Alemão.

O Bayern volta a jogar pelo torneio nacional no próximo sábado, quando vai visitar o Augsburg. Um dia antes, na abertura da nona rodada, o Mönchengladbach receberá o Eintracht Frankfurt.