Com gol de Dudu, Palmeiras vence o Fla e fica em 9º no nacional

O título da Copa do Brasil fez bem para o Palmeiras. Neste domingo, o time se despediu do Campeonato Brasileiro com vitória sobre o Flamengo por 2 a 1, no estádio do Maracanã, no Rio. Dudu foi o melhor do time e o inseguro goleiro Fábio, assim como fez em vários jogos no ano passado, falhou feio no gol do flamenguista Pará.

Ao final das 38 rodadas, o Palmeiras terminou na nona colocação, com 53 pontos. Quatro a mais que o Flamengo, o 12.º colocado.

O técnico Marcelo Oliveira mandou a campo uma equipe com apenas quatro titulares - Vitor Hugo, Matheus Sales, Zé Roberto e Dudu. Mesmo assim, o time conseguiu boas trocas de bola contra um bagunçado Flamengo.

O time alviverde teve duas grandes chances na primeira etapa. Poderia ter saído na frente logo aos 5 minutos, quando Zé Roberto tocou para Lucas Taylor na entrada da área pela direita. Ele bateu forte, mas o goleiro Cesar fez ótima defesa. Aos 12 foi a vez de Alecsandro perder o gol - ele recebeu na área e tocou de cobertura, mas a bola passou à direita da meta.

No segundo tempo, o Palmeiras quase fez o primeiro aos três minutos, quando Pará salvou o gol após cabeçada de Leandro Almeida. O time abriu o placar aos 26, com Dudu, de cabeça, depois de excelente cruzamento de João Paulo. O atacante, que marcou os dois gols da equipe na final da Copa do Brasil, chegou aos 16 na temporada - além disso, foram 14 assistências.

Pouco depois, o palmeirense se lembrou do desespero da luta contra o rebaixamento em 2014. Em uma bola levantada na área, Vitor Hugo cabeceou para cima. Fábio resolveu sair do gol, mas sua incompetência no fundamento mais uma vez ficou evidente. Ele ficou no meio do caminho e Pará desviou de cabeça para empatar.

Mesmo após levar o gol, o Palmeiras continuou melhor e foi recompensado com o gol da vitória aos 45 minutos. João Paulo bateu falta na área e o zagueiro Vitor Hugo desviou para marcar o segundo, para festa da torcida alviverde que foi em bom número ao Maracanã. Ainda deu tempo de Cristaldo perder grande chance. Uma ótima vitória para coroar o bom ano palmeirense.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 1 x 2 PALMEIRAS

FLAMENGO - Cesar; Pará, Marcelo, Wallace e Jorge; Márcio Araújo, Jajá (Luiz Antonio), Gabriel (Marcelo Cirino), Everton e Alan Patrick; Emerson (Kayke). Técnico: Jayme de Almeida (interino).

PALMEIRAS - Fábio; Taylor, Vitor Hugo, Leandro Almeida e João Paulo; Amaral, Matheus Sales, Allione (Kelvin), Dudu e Zé Roberto (Juninho); Alecsandro (Cristaldo). Técnico: Marcelo Oliveira.

GOLS - Dudu, aos 26, Pará, aos 31, e Vitor Hugo, aos 44 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO - Juninho (Palmeiras).

ÁRBITRO - Wagner Reway (MT).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).