Com gol de Edenílson, Inter vence Grêmio e retoma a liderança do Brasileiro

O Internacional derrotou o Grêmio por 1 a 0 no clássico disputado neste domingo, no estádio Beira-Rio, e retomou a liderança do Campeonato Brasileiro. O time colorado foi aos mesmos 49 pontos do São Paulo, mas garante a ponta por ter melhor saldo de gols (18 a 17). A equipe tricolor gaúcha se mantém em quinto lugar, com 41.

O Gre-Nal, como não poderia deixar de ser, foi bastante pegado e terminou com bate-boca entre os jogadores. D'Alessandro, que entrou no final da partida, estava no meio. Ninguém foi expulso. A etapa inicial não teve chances de gol. No segundo tempo o jogo melhorou e o Inter conseguiu o gol da vitória com o volante Edenílson, de cabeça.

As equipes agora têm a semana para trabalhar antes de voltar a campo. O Internacional jogará novamente na segunda-feira, dia 17, contra a Chapecoense, na Arena Condá. O Grêmio enfrentará o lanterna Paraná no sábado, em Porto Alegre.

Inter e Grêmio fizeram um clássico de muita marcação. O primeiro tempo foi bastante truncado e nenhum dos Marcelos, Lomba e Grohe, tiveram a meta ameaçada. Por jogar em casa e buscar a liderança, o time colorado teve um pouco mais de iniciativa.

Patrick era o responsável pela armação das jogadas e tentou por duas vezes chegar ao gol adversário. Na primeira, Geromel afastou o perigo. Na outra, o meio-campista do Inter tocou para Nico Lopez, mas Cortez mandou para escanteio. Na descida para o vestiário, Cuesta e Ramiro se estranharam, mas jogadores dos dois times apareceram para acabar com o princípio de confusão.

A partida melhorou no segundo tempo e o Inter abriu o placar logo aos 13 minutos. Uendel cruzou na área e Edenílson apareceu livre para cabecear para as redes. O Grêmio respondeu em seguida e quase empatou. Alisson mandou para a área e André desviou de barriga para a defesa de Lomba.

O Grêmio manteve a pressão. Geromel recebeu dentro da área e mandou uma bomba para nova defesa do goleiro do Inter. O time colorado teve a oportunidade de ampliar com Damião, de cabeça, mas Grohe, bem colocado, defendeu.

O Internacional, aos poucos, retomou o controle da partida e teve a chance para ampliar em um contra-ataque nos acréscimos. Após cruzamento da esquerda Leandro Damião escorou para as redes, mas estava em posição de impedimento. Após o apito final do juiz, os jogadores começaram a se empurrar no meio do campo.

FICHA TÉCNICA:

INTERNACIONAL 1 X 0 GRÊMIO

INTERNACIONAL - Marcelo Lomba; Zeca, Rodrigo Moledo, Victor Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado, Edenílson, Patrick, Nico López (D'Alessandro) e William Pottker; Jonatan Álvez (Leandro Damião). Técnico: Odair Hellmann.

GRÊMIO - Marcelo Grohe; Léo Moura, Pedro Geromel, Bressan e Bruno Cortez; Cícero, Thaciano (Pepê), Ramiro, Alisson e Luan (Jean Pyerre); André (Thonny Anderson). Técnico: Renato Gaúcho.

GOL - Edenílson, aos 13 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Pericles Bassols Pegado Cortez (PE).

CARTÕES AMARELOS - Cuesta, Nico López e William Pottker (Inter); Marcelo Grohe, Thaciano, Ramiro, Luan e André (Grêmio).

PÚBLICO - 40.348 torcedores (44.176, no total)

RENDA - R$ 1.375.621,00

LOCAL - Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).