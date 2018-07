Com gol de Elias, Atlético de Madrid vence no Espanhol

Em Madri, o Atlético venceu o Levante por 4 a 1 e chegou a 49 pontos na competição. O brasileiro Elias mostrou um talento pouco explorado e, numa bela cobrança de falta, abriu o placar. De pênalti, Caicedo empatou.

A goleada foi construída no segundo tempo. Agüero, primeiro com a bola rolando e depois de pênalti, marcou duas vezes. O goleiro Munúa fez lambança em uma cobrança de escanteio e fez, contra o quarto gol do Atlético.

No último jogo do dia no Espanhol, o Sevilla venceu em casa o Villarreal por 3 a 2 e também chegou aos 49 pontos, ficando em sexto porque tem vantagem no confronto direto. Rakitic, Negredo e Romaric fizeram os gols dos donos da casa. Marchena e Rossi marcaram para os amarelos.

Com a terceira derrota em quatro jogos, o Villarreal coloca em risco a sua classificação à Liga dos Campeões, que parecia garantida. O Athletic Bilbao, quinto colocado, já está seis pontos atrás.