Com gol de estreante, Dortmund bate Eintracht Frankfurt pelo Alemão

O Borussia Dortmund fez o dever de casa nesta sexta-feira e venceu pela segunda vez na temporada 2018/2019 do Campeonato Alemão. No Signal Iduna Park, a equipe contou com gol do estreante Paco Alcácer para derrotar o Eintracht Frankfurt por 3 a 1, na abertura da terceira rodada da competição.

O resultado levou o Dortmund à liderança provisória da tabela, com sete pontos. Na terça-feira, a equipe volta as atenções para a estreia na Liga dos Campeões, contra o Brugge, na Bélgica. Já o Frankfurt parou nos três pontos e volta a campo pela Liga Europa na quinta-feira, quando visita o Olympique de Marselha.

Diante de sua fanática torcida, o Dortmund tomou conta das ações no primeiro tempo desta sexta, mas demorou para marcar o primeiro. Aos 35 minutos, em cobrança de escanteio pelo lado esquerdo, a bola passou pela defesa e Diallo cabeceou. Trapp espalmou, mas o próprio zagueiro aproveitou o rebote para marcar.

Na volta do intervalo, o Frankfurt saiu para o jogo em busca do empate, que conseguiu aos 22 minutos, com Sebastian Haller. Mas a alegria durou pouco. Somente quatro minutos mais tarde, Sancho recebeu pela direita em velocidade, cortou dois marcadores e cruzou para Wolf, que dominou e encheu o pé para marcar o segundo dos mandantes.

O Dortmund ainda selou o placar nos minutos finais, com gol do estreante Alcácer. Emprestado ao clube pelo Barcelona, ele aproveitou outra boa jogada de Sancho pela direita e encheu o pé. A bola ainda desviou em Haller e tirou qualquer chance de defesa de Trapp.