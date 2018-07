Com gol de estreante, Coritiba vence clássico contra o Atlético-PR

O atacante inglês naturalizado turco Kazim Richards estreou pelo Coritiba no clássico contra o Atlético Paranaense e mostrou que tem estrela. Em menos de 20 minutos em campo, o estreante marcou, aos 34 minutos da etapa final, de cabeça, o gol da vitória do time coxa-branca por 1 a 0, nesta quarta-feira, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 12.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A partida foi fraca tecnicamente. Desde o início, ela foi marcada por jogadas ríspidas e marcação forte. Na primeira etapa, a jogada mais polêmica envolveu o volante Deivid, aos 27 minutos, que depois de ser lançado foi atingido pelo goleiro Wilson, atrasado na disputa de bola dentro da grande área. O árbitro paulista Thiago Duarte Peixoto nada marcou. Aos 33, foi a vez de Nikão assustar o adversário ao cobrar uma falta com bastante perigo.

Na segunda etapa, o jogo se manteve concentrado no meio de campo e as duas equipes pouco criavam, até que em uma cobrança de escanteio, aos 34 minutos, Juan escorou para a pequena área e Kazim Richards completou para as redes.

A vitória deixou o Coritiba fora da zona de rebaixamento, na 16.ª colocação com 13 pontos, mas pode ser ultrapassado ainda por Botafogo e Santa Cruz, que jogam nesta quinta-feira. Já o Atlético, que tinha chances de entrar no G4, segue com 17 pontos na nona posição. No entanto, pode cair para 10.º se o Atlético Mineiro ao menos empatar com o Botafogo.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 1 x 0 ATLÉTICO-PR

CORITIBA - Wilson; Dodô, Luccas Claro, Juninho e Carlinhos; João Paulo, Edinho, Juan (Amaral), Ruy (Kazim Richards) e Leandro (Iago); Kleber. Técnico: Márcio Goiano (auxiliar).

ATLÉTICO-PR - Weverton; Léo, Paulo André, Thiago Heleno e Sidcley; Otávio (João Pedro), Deivid e Vinícius; Nikão, Pablo (Marcos Guilherme) e André Lima (Walter). Técnico: Paulo Autuori.

GOL - Kazim Richards, aos 34 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - João Paulo, Leandro e Edinho (Coritiba); Pablo e Deivid (Atlético-PR).

ÁRBITRO - Thiago Duarte Peixoto (SP).

RENDA - R$ 301.230,00.

PÚBLICO - 12.861 pagantes (13.869 no total).

LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).