Com gol de ex-jogador do rival, Ponte bate Figueirense e entra no G4 da Série B

A Ponte Preta não fez uma boa partida na noite desta quinta-feira, mas soube aproveitar a fragilidade emocional do Figueirense para vencer por 1 a 0, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, e retornar ao G4 da Série B do Campeonato Brasileiro.

LEIA TAMBÉM > Confira a classificação completa da Série B do Campeonato Brasileiro

O único gol da partida, válida pela 16ª rodada da competição, foi marcado aos 31 minutos do primeiro tempo por Diego Renan, que defendeu o Figueirense no ano passado.

Essa foi a segunda vitória seguida da Ponte Preta, que chegou aos 26 pontos e assumiu provisoriamente a quarta colocação. Por outro lado, o time catarinense amargou o seu sétimo jogo sem vencer e estacionou nos 20 pontos, em 12º lugar.

O primeiro tempo no Orlando Scarpelli foi de poucas emoções, com o Figueirense tendo a posse de bola, mas com a Ponte sendo mais eficiente. Aos 31 minutos, Henrique Trevisan tabelou com Washington e cruzou rasteiro para Diego Renan bater de primeira, abrindo o placar. O time catarinense só assustou a defesa da equipe de Campinas nos acréscimos desta etapa, em cabeçada de Rafael Marques para fora.

Logo no início do segundo tempo, a Ponte teve duas chances claras para ampliar. Matheus Vargas pegou rebote de primeira e Elisson espalmou. Na sequência, Diego Renan cruzou rasteiro e a zaga do Figueirense quase mandou a bola para o seu próprio gol.

Depois disso, a Ponte recuou demais e atraiu para o seu campo o time catarinense, que abusou dos cruzamentos para dentro da área. Em um deles, Alemão desviou de cabeça e a bola passou raspando a trave de Ivan. Já nos acréscimos, Matheus Lucas empurrou Tiago Real e foi expulso, deixando a equipe da casa com um homem a menos em campo.

O Figueirense volta a campo na próxima terça-feira, contra o Cuiabá, às 21h30, na Arena Pantanal, em Cuiabá, enquanto a Ponte Preta recebe o CRB na quarta, também às 21h30, no Moisés Lucarelli, em Campinas. As partidas são válidas pela 17ª rodada da Série B.

FICHA TÉCNICA:

FIGUEIRENSE 0 X 1 PONTE PRETA

FIGUEIRENSE - Matheus Vidotto (Elisson); Alemão Teixeira, Alemão, Ruan Renato e Roberto; Zé Antônio, Tony e Betinho (Juninho); Fellipe Mateus (Matheus Lucas), Rafael Marques e Willian Popp. Técnico: Vinícius Eutrópio.

PONTE PRETA - Ivan; Diego Renan, Airton, Reginaldo e Trevisan; Washington, Camilo, Gerson Magrão e Matheus Vargas (Dadá); Marquinhos (Tiago Real) e Tiago Marques (João Carlos). Técnico: Jorginho.

GOL - Diego Renan, aos 31 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Marcos Mateus Pereira (MS).

CARTÕES AMARELOS - Alemão e Elisson (Figueirense); Henrique Trevisan, João Carlos, Ivan e Camilo (Ponte Preta).

CARTÃO VERMELHO - Matheus Lucas (Figueirense).

RENDA - R$ 41.580,00.

PÚBLICO - 2.395 pagantes.

LOCAL - Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC).