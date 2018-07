Com gol de Fábio, Manchester United vence amistoso SÃO PAULO - O Manchester United encerrou seu tour de pré-temporada pela Ásia com uma vitória, nesta segunda-feira, ao golear o Kitchee por 5 a 2, no lotado Hong Kong Stadium. O brasileiro Fábio, irmão de Rafael, marcou um dos gols do time inglês. Foi apenas a segunda vitória do técnico David Moyes à frente da equipe, após a saída de Alex Ferguson. Antes, ele havia perdido do Yokohama Marinos, empatara com o Cerezo Osaka e goleara o A-League All Stars, combinado de jogadores australianos.