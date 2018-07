Com gol de falta, ABC vence o Boa em casa pela Série B

SANTA CRUZ - O ABC cumpriu bem o seu papel de mandante, mesmo estando distante de Natal, ao vencer o Boa, por 1 a 0, neste sábado à noite, fechando a segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O jogo foi realizado no Estádio Iberezão, na cidade de Santa Cruz (RN), distante 110 quilômetros da capital, como punição do time potiguar.

O mais importante mesmo foi a vitória, que deixou o ABC com quatro pontos, no bloco de frente da competição, em quarto lugar. De outro lado, o Boa fica com um ponto, em 17.º, dentro da zona de queda.

O primeiro tempo foi muito fraco tecnicamente e de poucas emoções. Mas o time potiguar fez seu gol aos 37 minutos, numa cobrança de falta de Patrick, na frente da grande área. Ele bateu por cobertura com curva e o goleiro Emerson demorou para ir na bola.

No segundo tempo, o Boa teve que sair para o ataque e deixou espaços para os contra-ataques do ABC, que poderia e deveria ter matado o jogo. Aos sete minutos, Patrick chutou de longe e Emerson defendeu.

Aos 12 minutos, Dênis Marques entrou na área sozinho e foi bloqueado pela saída de gol de Emerson. O goleiro teve sorte aos 28 minutos, quando Gilmar bateu forte e a bola explodiu na sua trave esquerda. O Boa não teve chance real para empatar. Ficou devendo futebol.

Na terceira rodada, o ABC vai fazer o clássico com o América-RN, na Arena das Dunas, em Natal. O rival perdeu para o Oeste, por 2 a 1, em Itápolis. O Boa vai receber em Varginha (MG) o América Mineiro, que enfiou 3 a 0 no Ceará, de ressaca pela conquista do tetracampeonato cearense.

FICHA TÉCNICA:

ABC 1 X 0 BOA ESPORTE

ABC - Gilvan; Patrick (Liel), Sueliton, Samuel e Luciano Amaral; Michel, Daniel Amora, Somália e João Henrique (Octávio); Lúcio Flávio(Gilmar) e Dênis Marques. Técnico - Zé Teodoro.

BOA ESPORTE - Emerson; Wendel (Lucas Farias), Thiago Carvalho, Mateus e Marinho Donizete; Vinícius Hess, Betinho, Moisés e Piauí (Bruno Aquino); Fernando Karanga (Alan Mineiro) e Nilson. Técnico - Nedo Xavier.

GOL - Patrick, aos 37 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Manoel Nunes Lopo Garrido (BA).

CARTÕES AMARELOS - Somália e Samuel (ABC). Fernando Karanga, Lucas Farias, Moisés e Alan Mineiro (Boa).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Iberezão, em Santa Cruz (RN).