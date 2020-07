Com gol de falta, Grêmio derrota Internacional em Caxias do Sul

O Grêmio levou a melhor no Gre-Nal 425. Com gol de Jean Pyerre, o time de Renato Gaúcho venceu o Internacional por 1 a 0 no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho, que retornou nesta quarta-feira após a paralisação causada pela pandemia do novo coronavírus.

Com a vitória, o Grêmio segue com 100% de aproveitamento no segundo turno do Estadual e lidera o Grupo B, com 12 pontos, cinco a mais do que o Caxias, que ainda não jogou na rodada. O Inter, com sete pontos, conheceu sua primeira derrota no returno, mas ainda lidera o Grupo A, com sete pontos, quatro a mais do que o segundo colocado, o Novo Hamburgo, com uma partida a menos.

O Inter até começou melhor a partida e com boa presença no campo de ataque, mas tinha dificuldades para chegar com perigo ao gol de Vanderlei. Mais fechado, o Grêmio foi se soltando aos poucos e aproveitava principalmente as escapadas em velocidade de Everton e as bolas paradas de Jean Pyerre.

Aos 33 minutos, após cobrança de escanteio, Busto puxou Kannemann dentro da área e o árbitro Daniel Nobre Bins marcou pênalti. Everton cobrou, mas o goleiro Marcelo Lomba caiu do lado direito e fez bela defesa, evitando o gol gremista.

Na segunda etapa, uma das principais armas do Grêmio surtiu efeito. Aos 17 minutos, Jean Pyerre cobrou falta, a bola desviou em Edenilson, fez uma incrível curva e traiu o Marcelo Lomba.

O Inter ainda tentou responder até o final do clássico, mas não conseguiu produzir muito ofensivamente. Mesmo com as entradas de D'Alessandro e Patrick, o time seguiu com pouca efetividade no meio-campo e não conseguiu evitar a derrota.

Com o resultado, o Inter segue tentando quebrar a série recente invicta estabelecida pelo rival nos últimos clássicos. O time colorado soma oito jogos sem vencer o arquirrival.