Com gol de Felipe Melo, Internazionale vence e segue 100% na ponta do Italiano

A campanha da Internazionale neste início de temporada até certo ponto surpreende pelo fato de a equipe ter perdido força na Itália nos últimos anos. Mas com contratações - casos, por exemplo dos brasileiros Felipe Melo e Miranda - e a manutenção do técnico Roberto Mancini, a equipe segue sem perder pontos até o momento, tendo ganhado inclusive o clássico contra o Milan.

Logo atrás da Internazionale está a Fiorentina, que nesta quarta-feira derrotou o Bologna por 2 a 0, em casa. O time de Florença chegou aos 12 pontos com os gols de Kuba e Kalinic, ambos no segundo tempo. A terceira colocação é da maior surpresa até aqui. O modesto Sassuolo chegou aos 11 pontos com a vitória por 1 a 0 contra o Palermo, mesmo jogando na Sicília. O gol foi de Floccari, aos 35 minutos do primeiro tempo.

Quem poderia assumir a vice-liderança era o Torino, que ficou nos 10 pontos ao ser derrotado pelo Chievo Verona por 1 a 0, fora de casa. O time mandante está com a mesmo pontuação e os dois têm a companhia da Sampdoria, que em Gênova ganhou da Roma por 2 a 1. O clube romano caiu para a nona colocação, com 8 pontos. À sua frente, com 9, estão Milan e Lazio - o primeiro venceu a Udinese na terça-feira e o clube da capital se recuperou da goleada sofrida para o Napoli no último domingo ao bater o Genoa por 2 a 0, em Roma.

Decepção mesmo é a Juventus. A atual tetracampeã italiana parece ter perdido o encanto e nesta quarta-feira permitiu o empate com o pequeno Frosinone por 1 a 1, em Turim, com um gol sofrido nos acréscimos do segundo tempo. Com cinco pontos, a equipe alvinegra está na 13.ª posição e vê a chance de um inédito pentacampeonato ficar mais distante.

Em outro jogo desta quarta-feira, o Napoli empatou sem gols com o Carpi, fora de casa, e também faz uma campanha decepcionante neste início de temporada. O time napolitano ocupa a 11.ª colocação, com 6 pontos. Nesta quinta, a rodada será fechada com a partida entre Empoli e Atalanta, em Empoli.