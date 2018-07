Com gol de Fernandinho, Manchester City vence a 3ª seguida e mantém 100%

Sob o comando de Joseph Guardiola, o Manchester City ainda não perdeu no Campeonato Inglês. Neste domingo, em casa, o time de Manchester derrotou o West Ham por 3 a 1 e faturou a terceira vitória seguida, mantendo o aproveitamento de 100%. O brasileiro Fernandinho foi o autor de um dos gols da partida.

Com o novo triunfo, o City chegou aos nove pontos, dividindo a liderança com o Chelsea e o Manchester United, ambos com a mesma pontuação. O City ocupa a primeira colocação da classificação por ter melhor saldo de gols. Já o West Ham tem apenas três pontos e está em 12º lugar.

Apesar do gol e da boa atuação, Fernandinho não foi o nome do jogo. Ele foi ofuscado pelo desempenho de Raheem Sterling, responsável pelos outros gols do time da casa. O atacante abriu o placar aos 7 minutos, ao completar, de primeira, cruzamento de Nolito, após jogada de David Silva.

A pressão dos anfitriões deu novo resultado aos 18 minutos. Kevin De Bruyne cobrou falta na área e Fernandinho escorou de cabeça para as redes. O City poderia ter terminado o primeiro tempo com um placar mais vantajoso, mas pecou nas finalizações.

Sem aproveitar suas chances, o City viu o West Ham descontar na segunda etapa. Michail Antonio mandou para as redes ao aproveitar cruzamento da esquerda, aos 9 minutos. O gol deu novo fôlego aos visitantes, que contavam com Calleri, ex-São Paulo, a partir da metade do segundo tempo.

A torcida passou a ficar preocupada, assim como Guardiola na beira do gramado. Até que Sterling marcou um gol inesperado, ao driblar o goleiro e, quase sem ângulo na pequena área, rolar rasteiro para o gol nos acréscimos.

Depois da sequência vitoriosa, Guardiola terá um bom desafio pela frente. Na próxima rodada, o City fará o clássico com o Manchester United, de José Mourinho e poderosos reforços em campo, como Ibrahimovic, no dia 10 de setembro, no estádio Old Trafford.

Mais cedo, West Bromwich e Middlesbrough empataram sem gols. O Middlesbrough, que jogou fora de casa, ocupa o sexto lugar da tabela, com cinco pontos. O West Bromwich, com quatro pontos, em 10º lugar.