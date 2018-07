Com gol de Firmino, Liverpool faz 4 no Hoffenheim e volta à fase de grupo da Liga

Com gol e assistência de Roberto Firmino, o Liverpool venceu novamente o Hoffenheim, desta vez por 4 a 2, nesta quarta-feira, e assegurou vaga na fase de grupos da Liga dos Campeões. O tradicional clube inglês, dono de cinco troféus da Liga, não disputava a fase de grupos desde a temporada 2014/2015.

Depois de vencer o time alemão no jogo de ida por 2 a 1, o Liverpool entrou em campo no Anfield Road nesta quarta com a vantagem de jogar pelo empate. Mas o ataque, mesmo sem Philippe Coutinho, não deu tranquilidade para a defesa do Hoffenheim desde o apito inicial.

Logo aos 3 minutos, Mané perdeu grande chance ao receber lançamento e ficar cara a cara com o goleiro alemão. Seis minutos depois, Mané recebeu novo lançamento pela esquerda e, desta vez, deu passe de calcanhar para Emre Can, que veio por trás e bateu pela esquerda, dentro da área. A bola desviou no zagueiro e foi para as redes.

Aos 17, veio o segundo gol. Firmino fez jogada pela esquerda e deu passe para chute de Wijnaldum no pé da trave. No rebote, Salah só completou para as redes. Apenas três minutos depois, jogada semelhante a do primeiro gol resultou no terceiro. Mané, novamente acionado pela esquerda, deu passe de calcanhar para Firmino, que cruzou na área para Can finalizar.

O Hoffenheim esboçou reação ao descontar aos 28 minutos, com gol de Mark Uth. Mas o Liverpool voltou a tomar conta da partida nos instantes finais da partida. E, no segundo tempo, anotou o quarto gol, desta vez com Firmino, que balançou as redes contra seu ex-time. Foi aos 18 minutos, quando Henderson roubou a bola da defesa, puxou contra-ataque e deu um presente para Firmino só empurrar para as redes. Aos 34, Sandro Wagner marcou o segundo gol do Hoffenheim.

Além do Liverpool, garantiram vaga na fase de grupos nesta quarta o Sporting, o Qarabag, o CSKA Moscou e o APOEL Nicósia. Fora de casa, o Sporting goleou o FCSB, da Romênia, por 5 a 1, após empate sem gols no jogo de ida. O time de Moscou venceu o Young Boys, da Suíça, em casa por 2 a 0, depois de um triunfo por 1 a 0 na primeira partida.

Já o Qarabag FK, do Azerbaijão, foi derrotado pelo Copenhague por 2 a 1, fora de casa. Avançou porque venceu o jogo de ida por 1 a 0 e levou vantagem ao marcar gol fora de casa. O APOEL Nicosia, por sua vez, ficou no 0 a 0 com o Slavia Prague. Na ida, o time do Chipre havia vencido por 2 a 0 o rival checo.

Os times classificados vão conhecer nesta quinta-feira seus futuros rivais na fase de grupos da Liga dos Campeões. O sorteio das chaves está marcado para as 13 horas (horário de Brasília).